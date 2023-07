Abdullah Ibrahim, gigante di Dromos 

Prosegue nell'Oristanese il cammino di Dromos, il festival itinerante che fino al 14 agosto propone un ricco e articolato programma di concerti e altre iniziative sotto il titolo “People”, con un riferimento al tema del ripopolamento culturale che caratterizza la sua venticinquesima edizione.

Oggi, nel Giardino dell'UNLA di Oristano, in via Carpaccio, ultimo appuntamento con “La musica per far fiorire relazioni”, la minirassegna cinematografica in tre serate promossa in collaborazione con il Centro Servizi Culturali UNLA. In programma il film “La Banda” per la regia di Eran Kolirin. La proiezione sarà preceduta da un momento musicale a cura del duo composto dal trombonista Federico Fenu e dal batterista Alessandro Cau.

Ma la giornata coincide anche con i primi appuntamenti del festival in decentramento. Dromos pianta dunque le sue insegne a San Giovanni di Sinis, che alle 22 ospita nella sua piazza centrale uno degli ospiti più attesi e prestigiosi di questa edizione del festival: Abdullah Ibrahim. Nel suo concerto, il pianista sudamericano si muoverà tra le sue più note composizioni, incise e reinterpretate nella dimensione del piano solo nel suo ultimo disco, “Solotude”. Il biglietto per il concerto costa 20 euro più prevendita. Classe 1934, Abdullah Ibrahim appartiene alla preziosa categoria dei giganti del jazz ancora in vita. Il suo tocco percussivo, la sua intensità, la complessità ritmica e dinamica richiamano un melting pot di influenze culturali: dalla musica tradizionale africana agli inni cristiani, dal gospel fino alla musica classica.

