Abdoulie lancia il Buddusò 

Buddusò 2

Atletico Bono 1

Buddusò (3-4-3) : M. Canu, G. Canu, Barilari, Cordoba, Abdoulie, Masia, Mandras, Pau, Scanu (st 20’ Funaro), Muggianu (st 10’ Balde), Dem (st 42’ Lautaro). In panchina Cuguttu, Cinus, Diana, Hasaj, Marrone, Taras. Allenatore Terrosu.

Atletico Bono (4-4-2) : Pedelacq, Matassa (st 25’ Caval), Scillan, Cardia, Guglielmoni, Meloni, Pireddu, Molozzu, Fofana, Bruno Gavin (st 14’ Virdis), Piu. In panchina Lessi, Marongiu, Nieddu, Usai. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : pt 21’ Abdoulie, 26’ Molozzu; st 40’ Buba Dem.

Note : espulsi G. Canu, Scillan, Meloni.

Buddusò. Serviva un Buddusò operaio per sconfiggere un Atletico Bono battagliero. I goceanini, intenzionati a non fare la vittima sacrificale, hanno disputato una gara intensa e a tratti nervosa sotto gli occhi di un pubblico numerosissimo. La sfida ha regalato sprazzi di bel calcio ma anche momenti di teatralità, con i giocatori ospiti spesso a terra per spezzare il ritmo. Meritata la vittoria del Buddusò.

Nel primo tempo pressing alto e asfissiante del Bono. Al 21’ su angolo Abdoulie svetta più in alto di tutti e porta in vantaggio il Buddusò. Al 26’ il pari ospite: una punizione dalla trequarti trova la deviazione vincente di Molozzu. Nella ripresa il Buddusò alza il ritmo e, dopo un paio di interventi prodigiosi del portiere Pedelacq, segna: il neo entrato Balde sfonda sulla sinistra e serve un assist perfetto per Dem che insacca scatenando l’entusiasmo del pubblico del Borucca.

