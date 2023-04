Abdel, il pescatore di Rabat 

Basta fare un giro una mattina alla darsena del porto di Arbatax per trovare Abdel, professione pescatore di polpi. Sotto una pianta di ulivo, proprio davanti alle barche. Un signore dai modi gentili, pelle ambrata, con vistosi baffi, indossa sempre un cappello. Di buon mattino, quando da poco il sole si è levato e illumina le acque del porto, comincia la sua giornata.

Abdelkader El Mourdari, 68 anni, da 32 vive in Sardegna. É arrivato quando aveva 36 anni, faceva l'ambulante con la sua bancarella. Prima in Barbagia Seulo tra Sadali, Esterzili, Aritzo, poi in Ogliastra. Ha abitato a Jerzu, Cardedu e infine Tortolì. Oggi le sua giornate trascorrono a caccia di polpi tra il porto, caletta Genovesi, gli Scogli Rossi. Perlopiù pratica la pesca con le zampe di gallina, a volte usa le nasse. Il polpo più grande? «Dieci chili», dice soddisfatto. Ma anche murene, e un grongo da 5 chili. Pesci che mette in tavola e cucina con prelibate ricette: polpo con cuscus e verdure, tajim con patate e spezie.

Amico di tutti

Al porto tutti si fermano a salutarlo e due chiacchiere. I pescatori ormai sono suoi amici. Anche una coppia di turisti con cui ha stretto amicizia e ai quali consiglia cosa vedere nel Borgo. Lui conosce tutti, basta dirgli il nome di battesimo che sa elencare tutto il parentado. Un po' come accade con gli anziani del posto. Dalla capitale del Marocco, Rabat, in Ogliastra, dove dice che ormai è casa sua. «Soi prus sardu de unu sardu», dice in limba ridendo. La sua vita è qui. «A Rabat ci sono troppe persone, case» (oltre 2 milioni e mezzo di abitanti). A me piace la tranquillità. Pagu genti bona festa» scherza. Senti l'aria com'è buona, guarda che panorama». Come va la pesca? «Non c'esti nudda». In questi giorni non è andata benissimo. Si vive alla giornata, a volte va bene a volte meno. Ma il sorriso non manca ad Abdel che ha da poco terminato il Ramadan, il mese sacro per i musulmani. «Mi salva la vita, mi purifica, è una medicina». In Ogliastra si è sempre trovato bene. «Io rispetto e sono sempre stato rispettato».