“ABCDylan” sabato a Cagliari  

Sabato prossimo, 15 febbraio, alle 22, al Jester Club di via Roma 257 a Cagliari va in scena “ABCDylan: sillabario per (dis)imparare Bob” con i Twist Of Fate.

“ABCDylan” è un viaggio nella poetica e nella musica di Bob Dylan, uno degli artisti più influenti sulla cultura contemporanea. Un percorso che si addentra in quei mondi sonori e letterari che lo stesso Dylan ha assorbito, assimilato e riproposto nell'arco di una carriera iniziata oltre sessant'anni fa. “ABCDylan” è anche un modo per raccontare e “manipolare” il repertorio del più grande autore di canzoni degli ultimi cent'anni.

I Twist Of Fate sono: Gianni Zanata, Sergio Sorresu, Nanni La Nasa e Giangi Pala.

RIPRODUZIONE RISERVATA