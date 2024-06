Abc al meeting dei direttori dei Servizi sociali 

Il presidente di Abc Italia, Marco Espa, e la responsabile del Centro studi di Abc Italia, Francesca Palmas, oggi interverranno ad Anversa (Belgio) all’Essc 2024, l’European Social Service Conference, il più grande evento europeo che riunisce i direttori dei servizi sociali di 36 Paesi europei. L’Associazione Bambini Cerebrolesi, anche quest’anno, è stata invitata a offrire un contributo di competenze ed esperienze sulla co-progettazione e sul progetto di vita, che hanno visto la Sardegna protagonista fin dal 2000.

Per l’Italia sono stati invitati come speakers la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e i due rappresentanti di Abc. «Certo, è una soddisfazione vedere come l’esperienza di presa in carico per le persone con disabilità promossa dalle famiglie stia diventando strategia politica italiana ed europea», sottolinea Espa. «Speriamo di vedere presto come le cittadine e i cittadini più fragili abbiano gli adeguati sostegni per esercitare la scelta libera di vivere con chi vogliono e soprattutto dove vogliono, fuori da percorsi obbligatori che li destinano in istituti o luoghi a parte».

«Mettiamo a disposizione il nostro know how, ormai radicato nei territori sardi da oltre 20 anni e che ora sta diventando la rivoluzione possibile per tutta Italia», commenta Palmas, che è anche componente del Tavolo ministeriale sul “Dopo di Noi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA