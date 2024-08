Abbraccio a Koop, addio a Chiesa  

Torino. Koopmeiners ha ricevuto il primo abbraccio dei tifosi, Kalulu si è presentato e Chiesa ha salutato tutti da Caselle: tra arrivi e partenze, giornata intensa in casa Juventus. Tutto è cominciato con l’approdo del centrocampista olandese, che dopo un lungo corteggiamento è finalmente sbarcato a Torino. Fosse stato per lui, sarebbe arrivato già da diverse settimane, solo che l'Atalanta aveva alzato il muro. La battaglia dei certificati medici si è conclusa con la fumata bianca nell'operazione da circa 60 milioni di euro e con l'arrivo di Koopmeiners nel mondo Juve: alla Continassa le sue prime parole («Finalmente, sono felice») al dt Cristiano Giuntoli, poi si è diretto al J Medical. Poco dopo, Chiesa si imbarcava verso l'Inghilterra, direzione Liverpool. «Sono felicissimo, saluto i tifosi bianconeri - ha detto l'attaccante in partenza - e li ringrazio per l'affetto di questi anni, li porterò sempre nel cuore. La Juve? Dispiace, ma sono veramente felice per la nuova avventura». Così Giuntoli è riuscito a piazzare un altro esubero di Thiago Motta, quello più complicato: da Liverpool arriveranno circa 13 milioni di euro più bonus, oltre al risparmio sul pesante ingaggio. E Giuntoli prepara un altro colpo: con il Manchester United è sempre calda la pista che porta a Sancho, attaccante esterno nato nel 2000 a Londra.

