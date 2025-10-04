Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare 

Inviata

Castelsardo. La porta principale della cattedrale di Sant’Antonio Abate, già gremita da un’ora, si spalanca qualche minuto dopo le quattro sul mare aperto e la luce abbagliante del pomeriggio. La bellezza del Creato, nel giorno di San Francesco, accompagna il corpo di Cinzia Pinna – dentro una bara chiara portata a spalle per i vicoli del borgo – dentro la chiesa. Ed è come una carezza per quella figlia buttata via senza pietà, per i genitori Renato e Diana e la sorella Carlotta che sfilano nella navata centrale della cattedrale, stretti in un abbraccio. Ad aprire la strada la Confraternita di Santa Croce, protagonista del rito antico di Lunissanti, col suo canto sacro che evoca la Passione di Cristo e il dolore. Ed è in questo scrigno puro di storia e spiritualità che si celebra l’ultimo saluto alla ragazza uccisa con un colpo di pistola in faccia da Emanuele Ragnedda nello stazzo di Conca Entosa, a Palau. Anche là c’era tanta bellezza un tempo, prima che, come ha detto la mamma del reo confesso, quella terra dal nome gentile fosse trasformata in un inferno.

Tra Anglona e Gallura

Insieme alla sindaca di Castelsardo Maria Lucia Tirotto ci sono i primi cittadini di Palau, Francesco Manna e quello di Arzachena Roberto Ragnedda così come sull’altare insieme al parroco della Cattedrale don Pietro Denicu ci sono quello di Palau, don Paolo Pala e di Cannigione, don Santino Cimino, originario di Castelsardo. Tre comunità catapultate all’improvviso dalla routine quieta di fine estate a uno scenario dell’orrore e che oggi sono accomunate dal dolore e dallo sgomento davanti a questa giovane donna uccisa.

Il silenzio

«In questo momento facciamo tacere le nostre parole, i nostri giudizi, il rumore assordante che ci schiaccia. Questa è l’ora della preghiera, dell’affidamento, della misericordia che come balsamo lenisce le ferite del cuore», è l’invito di don Denicu all’inizio della sua omelia: «Troppe cose sono state dette e molte ancora se ne diranno. Ma davanti alla morte di Cinzia ci dobbiamo fermare e lasciare le nostre certezze. La sua morte ci pone delle domande come comunità. Dove stiamo andando? La nostra è una crisi di civiltà, di umanità. Cosa stiamo offrendo ai nostri giovani, stiamo costruendo un futuro per loro o stiamo diventando tutti complici di un progetto di morte?»

Una riflessione sul male che è dentro questa brutta storia. «Il degrado non è solo nelle metropoli e nelle sue periferie, il degrado è dentro di noi, nella mentalità che tutti contribuiamo a creare, nell’assenza di Dio». Il ricordo di Cinzia è «nei suoi sogni dissolti, i suoi progetti interrotti, la sua sete di verità che ha provato a cercare nella sua fragilità»

L’appello

Fragilità che spinge il parroco ad affrontare dall’altare un tema delicato che è nello sfondo di questo delitto. «Giovani custodite la vita, dite no alle droghe, non inseguite una felicità effimera che vi toglie i sogni. Voltiamo le spalle a chi ci considera merce di scambio». Una parola anche per Emanuele Ragnedda. «Chiediamo giustizia per Cinzia ma anche conversione e pentimento sincero per il suo carnefice. Sopprimere una vita non ammette giustificazioni, che la severità della pena sia un monito».

Il saluto

«A voi Renato, Diana, Carlotta e familiari la certezza che l’amore che avete dato a Cinzia non si spegne». Fuori dalla cattedrale migliaia di persone attendono in silenzio mentre gli ultimi turisti si aggirano tra scalette e salite del Castello. La bara di Cinzia esce dalla chiesa. Non un applauso, non un palloncino, non una canzone che qua, oggi, sarebbero fuori posto. Solo vento e silenzio e rispetto.

