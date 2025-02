Abbonato da 67 anni «Sogno il mio Cagliari lassù come con Gigi» 

La prima volta all’Amsicora: il Cagliari giocava in serie B, il primo ministro era Amintore Fanfani e il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Lui, Rolando Sordo, cagliaritano classe 1942, finiva di compiere 16 anni. «Avevo iniziato a lavorare, apprendista ascensorista. Comprai i biglietti per vedere la partita».

L’avversario era forse lo Zenit Modena o forse il Prato, «non ricordo più molto bene, è passato tanto di quel tempo… ». Ricorda però l’emozione fortissima, la classe di Umberto Serradimigni, le parate acrobatiche di Sergio Bertola.Lì è scoccato un amore totale, di quelli che non tramontano mai, nella buona e nella cattiva sorte. Tanto che dopo 67 anni Rolando, ferroviere in pensione, una moglie amatissima, due figlie e due nipoti, è ancora al suo posto sugli spalti a tifare rossoblù. Sempre presente, abbonato di lunghissimo corso, dall’Amsicora al Sant’Elia e ora alla Unipol Domus. «Solo l’anno del militare, fatto in Marina, ho dovuto rinunciare. Ma ogni volta che giocava il Cagliari avevo la radiolina incollata all’orecchio e riuscii anche ad andare a vederlo in trasferta».

Una fede granitica che il Cagliari Calcio, su iniziativa di Nicola Riva, figlio del mito, ha voluto premiare domenica al termine della partita col Parma, regalando al super abbonato una maglia personalizzata con dietro, appunto, il numero 67.

Si è emozionato?

«Tantissimo, è stata una delle giornate più belle della mia vita. Mi ha chiamato Nicola, che per me è come un figlio, dicendomi che ci sarebbe stata una sorpresa per me. Io sono abbonato in Curva ma mi hanno invitato in Tribuna. Ho visto la partita con Nicola e il presidente Giulini, che ho scoperto essere molto passionale e alla mano, soprattutto un vero tifoso. Poi c’è stata la premiazione, non me l’aspettavo».

Il Cagliari che ha un posto speciale nel suo cuore?

«Ovviamente quello dello scudetto. Che non arrivò per caso. Come un architetto, il presidente Arrica aveva costruito una formazione formidabile, pezzo dopo pezzo. Quella squadra avrebbe dovuto vincere lo scudetto già l’anno prima, in porta c’era Albertosi, in attacco la coppia Riva-Boninsegna, non c’era niente di meglio in circolazione. Purtroppo il presidente della Federazione all’epoca era Artemio Franchi e lo vinse la Fiorentina. Ma l’anno dopo non ce ne fu per nessuno, fu un successo storico, di un gruppo di giocatori che erano una famiglia, una cosa sola con i tifosi e la Sardegna intera».

Il suo ricordo di quello scudetto?

«L’ultima partita col Bari. Non ci fecero obliterare l’abbonamento e così facemmo entrare tanti altri amici. Alla fine la tribuna dell’Amsicora costruita con i tubi innocenti era talmente piena che tremava. Al gol di Riva ondeggiava, così come a quello di Gori. Quando arrivò la notizia che la Lazio stava vincendo con la Juventus ebbi paura che venisse giù tutto, la gente era impazzita di gioia. Fu un successo storico».

Il suo rapporto con Gigi Riva?

«Era un amico. Non era facile entrare in confidenza con lui, era molto serio e diffidente, in questo senso più sardo dei sardi: ti studiava prima. Ma aveva una sensibilità fuori dal comune. Ricordo una volta che passeggiavamo in via Dante e vide un barbone, lo rimproverò dicendogli che non poteva vivere per strada. Poi gli allungò una banconota e lo faceva ogni volta che lo incontrava».

La prima volta che lo vide?

«In aeroporto, appena sbarcato. Io ero lì perché dovevo partire per Alghero, notai il mitico Marius, leggenda del tifo rossoblù, che correva trafelato. Capii che stava arrivando qualche nuovo giocatore. Era Riva: un ragazzino mingherlino ma con uno sguardo speciale».

Come spiega l’amore di Cagliari e della Sardegna per Rombo di Tuono?

«Perché non era come gli altri, era diverso. Potrei raccontarle mille aneddoti su Gigi ma ne basta uno che mi confessò il medico del Cagliari dell’epoca, dottor Frongia, per capire. Si giocava a Napoli, Gigi aveva le tonsille così gonfie che neanche riusciva a parlare ma si presentò al campo: “Voglio giocare”. Alla fine dottor Frongia gli incise le tonsille, mi disse che uscì un lavamano di roba. Gigi giocò e segnò due gol. Alla fine della partita lo trovarono negli spogliatoi avvolto con una coperta, in preda alle convulsioni. Gigi era questo, metteva il Cagliari e la squadra sopra ogni cosa».

Lei è diventato amico anche di altri giocatori di quel Cagliari.

«Sì di tanti, Martiradonna, Ricciotti Greatti, Reginato. Ma avevo un rapporto speciale soprattutto con Claudio Nenè, che ho ospitato anche a casa quando ha avuto qualche problema. Claudio era un ragazzo speciale, oltre che un grandissimo calciatore, non andò al Mondiale del 1970 solo perché all’epoca il Brasile non convocava chi giocava all’estero. E poi ho stretto una bella amicizia anche con Uribe: l’ho incontrato in Perù, quando sono andato lì per un viaggio. E in quell’occasione ho scoperto che a Lima in tanti tifano rossoblù non solo per lui ma anche per Alex Felix Gallardo, che fu il primo straniero acquistato dal Cagliari anche se non ebbe molta fortuna qua».

Il ricordo più brutto?

«La morte negli spogliatoi di Giuliano Taccola dopo un Cagliari – Roma. Si diffuse la notizia e sullo stadio scese un silenzio irreale, una cosa tristissima».

E il calcio di oggi le piace?

«Devo essere sincero? Sempre meno. All’epoca gli allenamenti erano aperti a tutti e ci andavano anche mille persone a vederli, infatti tutti i ragazzini si appassionavano al Cagliari e non a Juventus, Inter o Milan. Oggi quel rapporto forse non è più così forte. Sia chiaro però che allo stadio andrò sino a quando ne avrò le forze, la maglia rossoblù è parte della mia vita».

Dica la verità, almeno ogni tanto sogna di rivedere il Cagliari lassù?

«Guardi, confesso che ci penso sempre. È come se avessi davanti questa immagine, ogni volta che vado allo stadio dentro di me prego per poter rivivere quelle emozioni. Magari non lo scudetto, ma almeno rivedere il nostro Cagliari in Europa: non è impossibile, ci vuole tempo e fortuna ma chissà».

Sempre da abbonato.

«Sempre. Ma adesso insieme a mia nipotina di 12 anni e a mio nipotone di 15. Anche loro sono abbonati ormai da anni. Che devo dirle, la nostra è una “malattia” ereditaria».

