Abbonamenti, superato il record 

Saint Vincent . L’addio di Ranieri, il malessere della curva nord, la protesta a fine stagione con striscioni esposti in diretta tv: il tifoso del Cagliari risponde abbonandosi, premiando il progetto della società fra nuovo allenatore e campagna acquisti. Ieri è stato battuto il record, superata quota 13.500 tessere, nello scorso campionato erano stati emessi 13.431 abbonamenti, e quella era già stata una stagione da record.

La Unipol Domus, la casa del Cagliari, impianto che i nuovi acquisti hanno imparato a conoscere da avversari, riconoscendo la grande carica che può dare, si avvia così a una serie di sold out. Una spinta importante, una attestazione di fiducia dopo le uscite di Nandez, Dossena e Sulemana e gli arrivi di Adopo, Zortea, Felici, Piccoli, Luperto e Sherri. E quello possibile di Gaetano, che in questi giorni “flirta” con gli ex compagni rossoblù su Instagram.

Esauriti gli abbonamenti in curva sud e nord e distinti laterali. Restano solo pochi posti in tribuna rossa. Maggiore disponibilità in distinti centrali e tribuna blu. Prezzi prevedibilmente elevati, quindi, nelle partite con le grandi squadre per i pochi biglietti che sarà possibile acquistare.