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Parcheggi.
22 settembre 2026 alle 00:31

Abbonamenti speciali ai residenti, in 2 giorni raccolte mille firme 

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Ha superato quota mille la raccolta firme promossa dalla consigliera comunale Maura Chessa a sostegno della proposta di introdurre un abbonamento agevolato ai parcheggi per residenti e lavoratori negli stalli blu. Un risultato che, secondo l’esponente dell’opposizione, testimonia l’interesse suscitato da una questione che riguarda ogni giorno chi vive e lavora in città. La proposta prevede un abbonamento da 30 euro al mese, legato a una sola targa per nucleo familiare, che consentirebbe ai residenti di utilizzare gli stalli blu nella zona di pertinenza della propria abitazione. «Non voglio che ci sia soltanto la mia firma, ma quella dei cittadini che vivono quotidianamente questa situazione», spiega Chessa all’avvio della raccolta. «Rimango in attesa di capire quando il presidente del Consiglio comunale, Elia Carai, calendarizzerà la discussione della mozione», fa sapere la consigliera, che intende però proseguire il percorso avviato.

«Grazie al gruppo che si è creato attorno a questa proposta, continueremo a raccogliere firme, idee e possibili miglioramenti, perché la proposta possa essere sempre più vicina alle esigenze di chi vive e lavora a Nuoro».

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