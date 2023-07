Abbonamenti, si parte dalle prelazioni 

Conto alla rovescia per la campagna abbonamenti, che permetterà ai tifosi di seguire l’intera stagione del ritorno del Cagliari in Serie A. La società sta ultimando i preparativi per aprire la vendita: la prossima settimana, salvo necessità di perfezionare alcuni dettagli, sarà quella dove i possessori dell’abbonamento nella passata stagione potranno esercitare la prelazione, a prezzo agevolato rispetto alla vendita libera che partirà in seguito. L’anno scorso gli abbonati furono 7.019, poco meno di metà della capienza massima, ora si punta a superare quel dato e tornare ai livelli precedenti al Covid: alla Domus i migliori risultati sono nel 2018-2019 (10.570) e 2019-2020 (10.700). E c’è ottimismo per completare i lavori allo stadio in tempo per giocare in casa (12-13 agosto) i trentaduesimi di Coppa Italia: se la Reggina non dovesse vedere accolto il ricorso per l’iscrizione in B sarebbe il Modena l’avversario, anziché il Palermo.

La Card

Aperta inoltre la possibilità di rinnovare la fidelity card Passione Casteddu, online su Ticketone o allo store di piazza Unione Sarda al costo di 10 euro. Lo strumento permette di caricare, in modalità digitale, sia gli abbonamenti che biglietti singoli per tutte le gare. Per le nuove sottoscrizioni il prezzo è 20 euro.

