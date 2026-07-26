Abbonamenti, sfondata quota 10mila 

Superata di gran lunga quota 10mila rinnovi per gli abbonamenti del Cagliari, con la seconda fase (quella che permetteva ai possessori della tessera della passata stagione, a una tariffa dedicata, di cambiare settore e/o posto) che si è chiusa stanotte alle 23.59. Prosegue quindi con numeri positivi la campagna abbonamenti, con la possibilità di migliorare i dati dello scorso anno quando in totale le tessere sottoscritte furono 13.576, record storico all’Unipol Domus.
Oggi alle 16 scatta la terza fase, con la vendita esclusiva (fino alle 23.59 di domani) riservata ai possessori della membership ufficiale del Cagliari, Islanders. Dalle 10 di mercoledì alle 23.59 di domenica la vendita libera dei posti ancora disponibili, dedicata a tutti gli altri tifosi rossoblù. (r. sp.)
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