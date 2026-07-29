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30 luglio 2026 alle 00:47

Abbonamenti, oltre 11mila le tessere 

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È cominciata ieri mattina alle 10 la vendita libera degli abbonamenti del Cagliari, che andrà avanti fino alle 23.59 di domenica. Subito tanti tifosi in fila ai botteghini, in particolare al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda: c’è chi è arrivato addirittura alle 4.30 del mattino per essere sicuro di potersi garantire un posto per tutte le partite in casa dei rossoblù nel nuovo campionato, molti hanno dovuto attendere ben più di un’ora prima di poter completare la procedura. È possibile acquistarli anche online su TicketOne oppure nelle rivendite autorizzate.

Sono poco più di 11mila gli abbonamenti finora sottoscritti, con la possibilità di ritoccare ulteriormente il record all’Unipol Domus stabilito nella scorsa stagione, quando in tutto furono 13.576. I prezzi, leggermente più alti rispetto alla prelazione per i rinnovi degli abbonati del 2025-2026, sono 300 euro per le curve, 400 per i Distinti Laterali, 600 per i Distinti Centrali Nord, Sud e Alti, 700 per i Distinti Centrali, 1.100 euro per la Tribuna Blu e 1.500 euro per la Tribuna Rossa. Previste riduzioni per donne, Under 18 e Over 65.

In parallelo con gli abbonamenti, in corso anche la vendita dei biglietti per la seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, l’amichevole fra il Cagliari e i francesi del Nizza in programma sabato 8 agosto alle 20.30 all’Unipol Domus. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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