Abbonamenti, due giorni in più per esercitare la prelazione 

Due giorni extra per esercitare la prelazione sugli abbonamenti. Il Cagliari ha deciso di estendere a giovedì la prima fase, che doveva scadere oggi, dopo le tante richieste ricevute: sono oltre 3.500 i rinnovi, poco più di metà dei 7.019 aventi diritto, con numeri che dall’apertura di martedì scorso si sono sempre attestati su buoni livelli, a testimonianza dell’attesa del tifo rossoblù per il gran ritorno in Serie A. La prelazione permette di confermare il proprio posto (o sceglierne un altro fra quelli disponibili) a prezzi ridotti rispetto alla vendita libera, il cui avvio slitta a sabato e sarà attiva fino a venerdì 11 agosto. Come tariffe senza prelazione si va da 250 euro nelle curve (senza riduzioni) a 1.400 euro in Tribuna Rossa (1.100 per donne, Over 65 e Under 18, 400 per Under 12), passando per 350 euro in Distinti Laterali, 600 euro nel resto dei Distinti e 1000 euro in Tribuna Blu. La vendita abbonamenti è disponibile online su TicketOne, al Ticket Service di piazza L’Unione Sarda (dal lunedì al venerdì 9-13 e 16-20) e nelle rivendite autorizzate. Per esercitare la prelazione è necessario rinnovare la card Passione Casteddu, se scaduta.

