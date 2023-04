Abbonamenti Ctm scontati, in arrivo 1,6 milioni di euro 

È servita un’ora e mezza per trovare un accordo e far riprendere i lavori del Consiglio comunale sulla discussione e approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025. I capigruppo hanno raggiunto l’intesa e la seduta è andata via rapidamente con l’approvazione dei tredici emendamenti presentati dal sindaco Paolo Truzzu. Tra i provvedimenti anche lo stanziamento, grazie a una serie di ribassi di gara e risparmi, di un milione e 600 mila euro per lo sconto del 90 per cento sugli abbonamenti ai bus del Ctm per i cagliaritani: misura per venire incontro ai cittadini vista la chiusura di numerose strade per i cantieri aperti recentemente.

Lo stop

Pronti via e il presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, ha accolto la richiesta di una sospensione per una riunione dei capigruppo. Sul tavolo le modalità di lavoro sul bilancio comunale di previsione 2023. Incontri e vertici non sono durati poco. E così, dopo un’ora e mezza abbandonante, l’Aula si è nuovamente ripopolata. E in quindici minuti la seduta si è aperta e chiusa con il via libera agli emendamenti presentati dal primo cittadino. In gran parte si è trattato di inserimenti nel bilancio di somme non spese e dunque da riprogrammare o di finanziamenti regionali arrivati e da prevedere per il prossimo triennio. Come i quasi due milioni di euro per la realizzazione del secondo forno crematorio al cimitero di San Michele. E ancora 336mila euro per il bando periferie, risorse destinate a via San Paolo, non spesi nel 2022 e da inserire dunque nel bilancio di previsione per il prossimo triennio.

Via Dettori e Ctm

Approvati anche gli emendamenti per i 500mila euro della Regione da destinare alle attività commerciali danneggiate dalla chiusura per il rischio crolli in via Dettori e per il milione e 600mila euro che serviranno a coprire gli abbonamenti scontati al Ctm, compensando così le difficoltà che i cittadini devono affrontare ogni giorno per la chiusura di via Roma, viale Trieste e Buoncammino. I lavori del Consiglio sulla manovra da oltre 650 milioni di euro riprenderanno oggi. (m. v.)