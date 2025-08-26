Abbonamenti al Ctm per gli studenti: agevolazioni e novità 

Abbonarsi al Ctm per gli studenti è vantaggioso e più agevole. Non solo sono stati prorogati fino al 31 ottobre 2025 gli abbonamenti in scadenza ad agosto, ma l’azienda di trasporti ha lanciato la nuova campagna 2025/2026 con alcune novità.

La prima riguarda il rinnovo automatico. Poi ci sarà la possibilità di effettuare l’abbonamento per studenti non solo al Ctm Point ma anche in una delle 180 rivendite convenzionate. Infine la questione legata alle agevolazioni tariffarie: grazie al contributo della Regione, per gli studenti con età non superiore ai 27 anni sono previste importanti riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie.

«La novità di quest’anno», sottolinea il presidente di Ctm, Fabrizio Rodin, «è la semplificazione delle modalità di rinnovo degli abbonamenti studenti nelle numerose rivendite convenzionate. Abbiamo prorogato la validità degli abbonamenti in scadenza ad agosto fino al 31 ottobre, così da consentire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di acquistare per la prima volta o rinnovare con la massima comodità. E grazie alla delibera regionale, le tariffe sono state fortemente ridotte: il costo varia da 35 a 70 euro l’anno a seconda dell’Isee, rispetto ai 175 euro della tariffa piena. Un sostegno importante per le famiglie e un invito concreto all’utilizzo dei mezzi pubblici».

Sarà importante registrarsi sul sito internet di Ctm e inviare la documentazione per dimostrare di essere uno studente. Dopo la conferma via mail da parte di Ctm, dal primo settembre sarà possibile procedere all’acquisto o rinnovo tramite l’app Busfinder, al Ctm Point di viale Trieste 151 (aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 18 fino al 31 ottobre) o nelle rivendite.

