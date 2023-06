Abbonamenti al bus, boom di richieste 

L’offerta è allettante: 30 euro all’anno per l’abbonamento impersonale, 13 euro e cinquanta per gli over 65. Che a conti fatti equivale al 90 per cento in meno rispetto ai consueti prezzi per un abbonamento annuale del Ctm. Sforbiciata sostanziosa ottenuta grazie a un finanziamento complessivo di oltre un milione e seicentomila euro, arrivato nelle casse di via Roma con i fondi Pon Metro 2014-2020 React Eu. E che si inserisce nel più ampio progetto del Comune di Cagliari intenzionato a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico riducendo quello delle auto. Obiettivo pregevolissimo, così come lo sono le agevolazioni destinate a residenti e non del capoluogo sardo, dove però non tutti superano la prova tecnologica. Non di certo chi sta nella fascia over.

L’alacre cagliaritano intenzionato a lasciare l’auto in garage si sveglia presto e si collega all’app. Non vuole arrivare tardi all’appuntamento con gli abbonamenti per il pullman a prezzi stracciati, annunciati ieri con apposita conferenza. Cosi segue le indicazioni alla lettera, per non rischiare di restare fuori dagli sconti vantaggiosi validi fino a esaurimento risorse. Davanti allo schermo c’è pure un over settanta non esattamente incline alla tecnologia, che gioca la carta del figliol prodigo per usufruire della bella iniziativa.

Falsa partenza

Il primo tentativo è mezz’ora dopo le sette. Aprendo l’app Busfinder, dopo aver inserito le proprie credenziali, l’occhio cade su acquisti: tra le tante opzioni a disposizione non vi è traccia dell’attesa CagliarinBus. Così lo speranzoso utente continua a cercare a lungo senza successo. Non è certo il solo, perché tra un tentativo e un altro, nella pagina Facebook del Ctm si moltiplicano le storie d’insuccesso di tanti altri potenziali acquirenti. “Attenzione. Attendere aggiornamento dell’app la mattina del 1 giugno, che dipende dagli store Apple, Android, Huawey”, informa l’avviso nelle voci news. Così va avanti la caccia al tesoro, sino alle 9,10, quando tutti gli store sono finalmente pronti: e sul display appare la voce miracolosa.

Caccia agli sconti

Test pratico

È necessario scaricare l’applicazione, il che richiede uno smartphone più o meno recente. Che sembrerà forse strano ma non tutti hanno. Così, in un ormai raro pomeriggio di sole, in piazza Yenne due settantenni in vena di chiacchiere sgranano gli occhi non appena sentono la parola app. Segno che l’era della digitalizzazione non è arrivata ovunque. A onore di cronaca va detto che le istruzioni sono chiarissime, e fatta eccezione per qualche sporadico caso di chi avanti con gli anni non si è voluto piegare al progresso, tutto fila liscissimo. Basta cliccare su “Richiesta CagliarinBus”, selezionare il modulo desiderato, inserire il codice fiscale, i dati anagrafici e allegare documento d’identità e codice fiscale. Il passo seguente è la mail di conferma e la verifica della documentazione. Fine, il gioco è fatto.

Il sindaco

Nel tardo pomeriggio il bilancio è decisamente positivo. «In mezza mattina abbiamo superato le settemila richieste, un dato che conferma la validità della nostra scelta e che va oltre le più rosee aspettative», commenta con palese soddisfazione il sindaco Paolo Truzzu. «Le risorse stanziate sono sufficienti per seimila domande, ma abbiamo già a disposizione un ulteriore milione e mezzo che ci consentirà di dare riposta ad altrettanti cittadini», anticipa. E per i poco avvezzi alla tecnologia Comune e Ctm sono pronti a tendere una mano: «È attualmente a disposizione un call center con due operatori, attivo tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30. Ho inoltre chiesto al Ctm la possibilità di aprire uno sportello fisico che offra supporto agli over 65 che trovano difficoltà con la procedura». E in viale Trieste sono già al lavoro.

