Abbigliamento “poco green”, multa per Shein 

«Comprate questo, è più green». Far apparire i propri prodotti o servizi più sostenibili per l'ambiente di quanto effettivamente non lo siano per attirare più clienti ingannandoli: è la pratica del greenwashing , l'ambientalismo di facciata, ormai in voga in molte aziende a caccia di nuove fette di mercato tra i consumatori più sensibili. Proprio per contrastarlo, in attesa che l'Italia recepisca in pieno tutte le norme della nuova direttiva Ue (c'è tempo entro il 27 marzo 2026), si registrano due iniziative: la multa da un milione di euro dell'Antitrust a Shein, la nota piattaforma di acquisti on line e il faro acceso dalla Consob grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale sui green bond , la cui emissione è legata a progetti che hanno un impatto positivo per l'ambiente.

Mini stangata

L'Antitrust si concentra su Shein e agisce contro la società che in Europa gestisce i suoi siti, per l'utilizzo di messaggi e asserzioni ambientali ingannevoli/omissive nella promozione e vendita di prodotti di abbigliamento a marchio Shein. La società, tramite il sito web ha diffuso claim ambientali in alcuni casi vaghi, generici o enfatici, in altri casi anche omissivi e ingannevoli. Un esempio? Si enfatizza l'uso di fibre “green” senza indicare in maniera chiara quali siano i benefici ambientali dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita. Shein si difende: «abbiamo collaborato con l'Agcm durante tutto il procedimento, adottando tutte le misure necessarie per rispondere alle criticità sollevate non appena ne è venuta a conoscenza. Abbiamo rafforzato i nostri processi interni di revisione e migliorato il sito web, con l'obiettivo di garantire che tutte le dichiarazioni ambientali siano chiare, specifiche e conformi alla normativa vigente». Plauso dei consumatori con Codacons che chiede provvedimenti sanzionatori analoghi verso tutte le aziende che ingannano i consumatori. Mentre Altroconsumo spiega: «Questa sanzione dimostra che le nostre denunce erano fondate. Shein non si limita a usare dark pattern per spingere agli acquisti compulsivi, ma mente anche sull'impatto ambientale».

Vigilanza

La Consob intanto si occupa delle obbligazioni: l'intelligenza artificiale contro il greenwashing è un progetto avviato dalla Commissione e Università di Trento, che hanno sviluppato insieme un prototipo per la rilevazione di eventuali messaggi ingannevoli da parte degli emittenti di green bonds. L'obiettivo è quello di mettere a punto strumenti nuovi da impiegare in futuro nelle attività di vigilanza sui mercati finanziari.

