«Abbiamo vinto una causa da 277mila euro» L’attrice Randi Ingerman truffata dall’avvocato  

Brescia. Avrebbe ingannato più volte l'attrice ed ex showgirl Randi Ingerman «facendole credere», anche creando «provvedimenti giurisdizionali falsi», di aver vinto alcune cause inesistenti o perse. Con le accuse di patrocinio infedele e falso in atto pubblico, Serena Grassi, avvocata di fiducia di Ingerman, rischia di finire a processo a Brescia.

L'udienza preliminare per l'avvocata, 44 anni, è fissata per il 5 dicembre. Tra le parti offese anche due magistrati milanesi, Adriana Cassano Cicuto e Zenaide Crispino. L'imputata avrebbe fatto passare le due giudici civili, ignare, come firmatarie di provvedimenti taroccati. Da qui la competenza della Procura di Brescia: il pm Giovanni Tedeschi ha chiesto il rinvio a giudizio.

In un caso, tra l'altro, l'avvocata avrebbe fatto credere a Ingerman che aveva vinto un procedimento contro una banca per un totale di 277mila euro e di aver presentato un ricorso all'Inps o di essersi costituita in giudizio contro una clinica, che aveva assistito l'attrice in passato per problemi personali.

L’avvocata avrebbe redatto cinque provvedimenti giurisdizionali «falsi, molto simili ad atti originali».

