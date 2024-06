«Abbiamo un piano ricco di idee,  5 anni non bastano» 

Inviata

San Gavino. «Siamo la speranza di questo paese». Stefano Altea da 24 ore non smette di sorridere. Con il 40 per cento dei voti ha battuto i due assessori uscenti Bebo Casu e Nicola Ennas e si è preso il Municipio di San Gavino. Ieri, nella prima mattina da sindaco ha incontrato tutti i dipendenti e ritirato le chiavi del Comune e quelle dell’ufficio al primo piano con tanto di tavolo ingombro di oggetti, le piante da annaffiare e gli effetti personali di una concittadina defunta in ospedale che nessuno è venuto a reclamare.

Dov’è la sua fascia?

«È sparita e non riusciamo a trovarla. Spero salti fuori presto, quando accadrà la indosserò con rispetto e parsimonia».

Com’è andato il passaggio di consegne con Carlo Tomasi?

«Non c’è stato, non l’ho ancora visto, né sentito. Mi ha mandato un messaggio».

Qualche idea sulla Giunta?

«Sì, conteranno competenza, funzionalità e anche il numero di voti».

La delega ai Grandi Eventi resterà?

«No, sarà accorpata alla Cultura. Preferisco parlare di eventi nuovi ed eventi storici, come il Carnevale e la sagra dello zafferano. Tutti devono essere valorizzati».

Come?

«La sagra con la creazione di un centro di eccellenza enogastronomica e il Carnevale con una mostra permanente e iniziative sul lungo lavoro che sta dietro ai pochi giorni della sfilata».

Che situazione ha ereditato?

«Con diverse criticità che verranno affrontate e risolte, ma ci sono anche progetti validi: ciò che di buono è stato fatto verrà portato avanti».

Cosa hanno pagato i suoi avversari?

«Forse la loro amministrazione è stata percepita come litigiosa».

Andrà più d’accordo con Casu o con Ennas?

«Spero di avere rapporti costruttivi con entrambi».

Qualche loro idea che intende attuare?

«Il nostro programma era già molto ricco e qualche proposta era simile alle loro, ma noi lo abbiamo presentato prima quindi nessuno potrà dire che abbiamo copiato. Magari hanno preso spunto».

Capitolo Fonderia, c’è qualcosa da salvare?

«È complicato, è una questione che ci sta a cuore ma il Comune ha un ruolo marginale e non voglio illudere nessuno. Bisogna avere rispetto per i lavoratori e non creare false aspettative».

Urbanistica, cosa farete?

«Servirà rivedere il Puc e mettere in sicurezza alcune aree dal rischio idrogeologico, nell’ottica di rivitalizzare il centro storico e recuperare le tante case disabitate che saranno un’opportunità per chi vuole vivere a San Gavino».

Avete l’unico ospedale del Medio Campidano.

«È una grande opportunità, un servizio fondamentale. Benché i lavori stiano proseguendo secondo il cronoprogramma, vigileremo sulla costruzione di quello nuovo».

Cinque anni le bastano?

«No, il nostro è un programma ad ampio respiro».

Sta già annunciando la sua ricandidatura?

«Non sarò necessariamente io il candidato, ma questo progetto ha bisogno di almeno dieci anni».

