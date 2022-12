«Abbiamo trovato pace e fratellanza» 

«Abbiamo trovato tante persone gentili», ha detto la giovane mamma «dobbiamo ringraziare il parroco e i volontari della Caritas, ma in tanti ci stanno aiutando in ogni modo». In pochi giorni i bambini sono stati inseriti oltre che a scuola anche nelle altre attività presenti: la palestra di judo, la squadra di calcio e la scuola di ballo. Dopo poco più di un mese dal loro arrivo, il loro ritmo quotidiano è come quello di qualsiasi altro bambino isilese. «I genitori dei loro compagni di scuola», ha aggiunto la donna che comunica con l’ausilio del traduttore del telefono «ci aiutano tanto».

Dopo l’appello della Caritas parrocchiale è arrivato per loro tutto il necessario, abbigliamento, scarpe, coperte, alimenti. I piccoli, tre maschietti, Elmyrza, Emir e Amir e una femminuccia, Samara, sono stati subito inseriti a scuola, uno alle medie, due alle elementari e il più piccolo alla materna. La scelta di arrivare in Sardegna però non è stata casuale, la famigliola ha raggiunto la mamma di Kylychbek che da alcuni anni è in Italia e da qualche mese fa la badante a Gergei.

Hanno lasciato la loro casa nel Kirghizistan per la paura. La guerra alle porte, i continui disordini al confine con il Tagikistan hanno spinto Kylychbek Jhshiraliev (36 anni) e Tolgonai Musaeva (30), a lasciare la loro casa e portare al sicuro i loro quattro bambini. A Isili hanno trovato una famiglia allargata che da settimane provvede per loro.

La solidarietà

«Grazie»

A casa

Il pensiero corre a quello che Kylychbek e Tolgonai hanno lasciato a migliaia di chilometri di distanza, una casa, i familiari, gli amici e un lavoro che entrambi amavano tanto. Lui, impiegato in una centrale elettrica guidava dei mezzi pesanti, lei era una parrucchiera ed estetista. Eppure non c’è tempo per perdersi nella nostalgia, i due genitori guardano avanti soprattutto per i loro figli. «Stiamo progettando», ha aggiunto Tolgonai, «di restare qui fino a che i nostri bambini non entreranno all’università». Per poter realizzare questo però marito e moglie hanno bisogno di un lavoro: «Non importa che tipo di impiego, l’importante è trovarlo». C’è orgoglio e speranza negli occhi di Tolgonai, soprattutto la voglia di riacquistare la quotidianità persa in questo lungo viaggio. Nel frattempo la comunità continua a prendersi cura di loro, nel silenzio e nella riservatezza, offrendo aiuti materiali e amicizia.

