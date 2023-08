«Abbiamo sprecato un’occasione» 

“Franco tiratore” era tra i pochi appellativi che gli mancavano, dopo tre legislature trascorse in Consiglio regionale sempre in prima linea. Nei giorni scorsi Antonello Peru, leader di Sardegna al Centro 2020, ha colmato anche questa lacuna.

Onorevole Peru, perché lei è contro il governatore Solinas?

«Io non sono contro nessuno».

Ma lei non era tra gli otto che hanno mandato sotto la maggioranza sull’emendamento che ha salvato lo stadio e stralciato gli ospedali?

«Sì, e lo dico a testa alta. Perché il tempo è scaduto. Quando abbiamo chiesto noi gli ospedali erano disponibili le risorse della Vertenza Entrate, parliamo di 1,4 milioni. Si sarebbe potuta avviare la convenzione con la Cassa depositi e prestiti e ora i cantieri sarebbero aperti. Nel frattempo è stato speso mezzo miliardo nelle varie Finanziarie e non è stata neppure attivata la Cassa. Peccato, perché i nuovi ospedali avrebbero garantito la funzionalità delle discipline, che avrebbero dialogato tra loro, con il ricorso a meno medici, e permesso di economizzare su energia, innovazione tecnologica e logistica».

Per lo stadio, invece, è tutto a posto?

«I cinquanta milioni ci sono. Adesso bisogna solo accelerare».

Per chi non lo sapesse, Antonello Peru non è un parvenu della politica sarda. Cinquantotto anni, di Sorso, è da sempre considerato un’inossidabile macchina da voti. Rimasta in piedi anche davanti ai mari tempestosi che hanno assottigliato la grandeur del suo vecchio partito, Forza Italia. Peru ha resistito pure quando è stato travolto dal tornado giudiziario che per 12 anni ha segnato la sua vita. Prima per i presunti maltrattamenti, da cui poi è stato assolto (processo Azheimer). Poi per la tentata concussione relativa a un presunto abuso edilizio. Accusa, infamante per un politico di rango, ma che lui ha superato con nonchalance.

Lei è stato pure in carcere, anche se poi è stato assolto con formula ampia.

«Ho continuato a fare politica, ciò in cui credo, e ho riscontrato il calore della gente».

Per molti suoi vecchi colleghi che sono stati in carcere, rientrare nel giro è stato impossibile. La politica non aspetta né perdona.

«Ho vissuto positivamente ogni minuto trascorso in carcere, in un certo senso facendo politica anche lì. Del resto, la politica è l’esistenza delle cose e dobbiamo occuparcene perché tutti usiamo il senso civico. Non nego che sia stata una brutta botta, ma tutto quello che accade nella vita ha sempre un senso e non è mai contro di te. Bisogna accogliere le prove della vita. Mai tirarsi indietro, altrimenti implodi».

Tornando alle sue prese di posizione di questi giorni, ritiene che siano conseguenza dei ritardi di un intero mandato?

«Quando nel 2019 ho accettato la candidatura a sostegno del governatore Solinas, andai da Christian e gli dissi che mi sarei voluto occupare solo dell’attività legislativa, senza chiedere niente in cambio. Ho rinunciato a nomine per me e a scegliere persone a me vicine per i posti di sottogoverno. Non mi vergogno a dirlo: avrei voluto aiutare il presidente a fare il meglio, del resto i miei dieci voti sarebbero diventati venti. A lungo, si è discusso di riforme, e quella sugli Enti locali è stata anche approvata. Ma altre importanti proposte fatte non hanno avuto gambe: parlo delle misure contro lo spopolamento e della moneta alternativa. Più in generale avevamo messo nero su bianco un programma, delineando il modello di sviluppo dell’Isola che, evidentemente, non è neppure stato preso in considerazione».

Alt. Prima ha detto di non essere contro il governatore?

«Ribadisco di non essere contro Christian, ma in Consiglio regionale, anche in tempi recenti, mi sono espresso con assoluta chiarezza: non avrò necessità di scialuppe di salvataggio dopo questa esperienza. Dico la verità e sono scomodo perché difendo i sardi e la Sardegna».

A proposito, che cosa potrebbe succedere ora?

«Dipendesse da me, chiederei prima di tutto scusa ai sardi. Si è lavorato male perché, dal vertice, non si è tracciata la rotta. G iro la Sardegna e sento gli umori di amministratori locali e cittadini: vi assicuro che non sono favorevoli».

Lei è tra i fondatori di Sardegna al Centro 2020. Presenterete liste?

«Per ora siamo impegnati nella costruzione di una classe dirigente, anche attraverso il coinvolgimento dei territori, dialogando con la società civile, creando rete. La Sardegna ha bisogno di competenze, non ci si può improvvisare. Non stiamo partendo dalle leadership ma dai punti programmatici, dando seguito a una politica di principio cui mi sono sempre ispirato. Sono stati istituiti dei coordinamenti, che hanno votato pure l’alt alla candidatura degli uscenti».

Sta dicendo che non si ricandiderà?

«Sto dicendo che scenderò in campo di nuovo solo se mi verrà chiesto. A Sorso sono stato eletto per sei legislature in Consiglio. L’ultima volta è stato il sindaco a intimare la mia candidatura. E al Consiglio regionale, considerati i 6.400 voti dell’ultima consultazione e i quasi 8.500 della penultima, direi che faccio quoziente da solo».

Starete a destra o a sinistra?

«Staremo assieme a chi viene con noi. Storicamente la mia area è il centrodestra perché incentiva l’impresa e garantisce lavoro. Ma le porte sono aperte a tutti: Sardegna al Centro 2020 ha in atto un’interlocuzione forte con Azione di Giuseppe Luigi Cucca, Uds, Alleanza Sardegna, Nuova Democrazia Cristiana e Italia Viva. Spero che presto partecipino a questa confederazione pure Riformatori e Udc. Lunedì ci riuniremo e presenteremo i dieci punti per il governo dell’Isola: energia, zone interne, agroalimentare, trasporti, turismo, Sanità e digitalizzazione saranno il fulcro della nostra linea».

Sicuro che il presidente non sarà ancora Solinas?

«Per vent’anni, escludendo Soru, sono stati individuati governatori in base alle sigle. Ora il nome deve essere deciso in Sardegna, da tutte le forze politiche che hanno affinità a un modello di sviluppo».

