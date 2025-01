«Abbiamo sbagliato partita» 

Una serata storta, che il Cagliari deve mettere da parte quanto prima per riprendere il cammino con cui aveva avviato il 2025. È la ricetta con cui Sebastiano Luperto prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta di ieri all’Olimpico Grande Torino: «Dobbiamo archiviarla subito, voltare pagina e andare avanti», il suo pensiero su come gestire la fine della serie di risultati utili consecutivi dei rossoblù. «Secondo me questa è stata proprio una partita sbagliata. Arrivavamo da un periodo positivo, avessimo vinto qui potevamo fare quel salto in più che ci sarebbe servito». Invece è arrivato un grosso passo indietro, pesante soprattutto per l’incapacità del Cagliari di trovare, per tutti i 90’, le armi giuste sia per contrapporsi al Torino sia per creare occasioni da gol: «Non eravamo i soliti. Siamo arrivati sempre secondi sul pallone, eravamo costretti ogni volta a rincorrere l’avversario e non abbiamo mai fatto la pressione con i tempi giusti. C’è mancato tutto questo ed è arrivata la sconfitta».

La lamentela

L’azione del gol del raddoppio di Adams prende il via da un contrasto fra Karamoh e lo stesso Luperto, con l’attaccante francese che va via al numero 6 rossoblù - rimasto a terra - e colpisce la traversa prima della ribattuta vincente del compagno. Per l’arbitro Bonacina in campo, così come per il Var Nasca e il suo assistente Mariani al monitor, la giocata è stata regolare e dopo un minuto circa di attesa è arrivato il via libera per convalidare il gol. Ma il difensore del Cagliari ha un’altra valutazione: «Per me è fallo, perché lui da dietro appoggia tutte e due le mani dietro la mia schiena e mi sbilancia», sostiene: «Poi l'ho rivista a fine partita e anche al video mi sembrava fallo, ma l’arbitro non ha reputato che lo fosse». Luperto con Bonacina ha avuto modo di discutere qualche secondo prima della conferma dalla sala Var: «In quei casi non dicono mai niente, aspettano solo che arrivi la comunicazione. Hanno deciso così, lo accettiamo e andiamo avanti».

Serata no

Il Cagliari ha affrontato la partita di ieri a cinque giorni dalla grande vittoria sul Lecce. Ora ne avrà altri nove prima di tornare in campo, lunedì 3 contro la Lazio alla Domus in notturna. Con la preparazione in vista del prossimo turno che inizierà martedì pomeriggio, dando ai rossoblù la possibilità di recuperare visto che all’Olimpico sono apparsi piuttosto scarichi.

«Sicuramente il riposo può aiutare, certamente», afferma Luperto, che ammette come la squadra fosse stanca. «Non c’è solo l’aspetto fisico, ci sono tante cose durante una partita anche a livello mentale. Abbiamo trovato un Torino che in avanti ha giocato in maniera molto mobile, non dava punti di riferimento e muoveva palla velocemente scambiando le posizioni. Ci hanno messo in difficoltà, a livello agonistico sono stati superiori». Una sconfitta che dovrà servire per non ripetere certi passaggi a vuoto: «Dobbiamo analizzarla bene e capire gli errori fatti. Questa gara può darci un grande insegnamento, per affrontare la prossima nel migliore dei modi».

RIPRODUZIONE RISERVATA