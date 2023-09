«Abbiamo salvato gli equilibri di bilancio» 

Il consiglio comunale di Portoscuso ha dato il via libera al rendiconto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. «Ci sono stati dei ritardi nell’approvazione del rendiconto così come nell’approvazione del bilancio - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - legati a questioni oggettive, come l’avvicendamento dell’amministrazione nel 2022 e l’assenza del dirigente dell’Area Finanze. Con l’approvazione del rendiconto, per cui ringrazio il grande impegno dell’ingegner Mulas, del revisore dei conti e della segretaria comunale, si possono sbloccare diverse situazioni a cui non potevamo adempiere in attesa del rendiconto, penso ad esempio ai contributi per gli affitti».

Sul rendiconto 2022 la minoranza consiliare ha espresso voto negativo. «Abbiamo votato contro perché ancora mancano all’appello i tributi Imu e Tari non riscossi che ammontano a cifre importanti per il nostro bilancio, con cui si sarebbero potute fare tante cose per la nostra comunità - dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza - inoltre non condividiamo le opere e i servizi che hanno caratterizzato questa amministrazione, e contestiamo la figura di chi ha steso materialmente il rendiconto». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA