«Abbiamo rischiato di perdere tutto» 

«Le fiamme sono arrivate a pochi metri da casa tanto da minacciare anche l’azienda agricola. Abbiamo dovuto spostare le pecore in una zona più sicura, il fuoco era tanto e ha notevolmente danneggiato i terreni dove pascoliamo». Andrea Casu, allevatore di 29 anni, è uno degli imprenditori di Serrenti che ha rischiato di perde tutto nell’incendio divampato mercoledì nelle campagne del paese. «Sono intervenuti molti operatori – prosegue Casu – quando ho chiamato per dare l’allarme, si stavano già recando sul posto. Ormai l’estate è diventata sempre di più motivo di preoccupazione, non riusciamo più a spostarci tranquillamente senza l’ansia di ricevere una telefonata che ci avvisa di un incendio». Il danno ambientale è ingente. «Il terreno è sempre più secco – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – e il vento che cambiava direzione repentinamente ha creato seri problemi, fortunatamente non ha avuto una forza tale da disturbare l’intervento dei mezzi aerei». Sventata per poco la minaccia al Parco di Monti Mannu. «La paura c’era – dice Talloru – lì sta rinascendo il bosco con migliaia di piantine, alcune già abbastanza alte, questi incendi rischiano di distruggere tutto ciò che è riuscito a riprendersi con fatica».

