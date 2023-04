«Abbiamo riportato l’entusiasmo ad Alghero» 

Un doppio salto per una società ambiziosa che vuole riconquistare i fasti di un glorioso passato ora da rinverdire. Gianni Piras, 52enne tecnico dei giallorossi, è uno degli artefici della doppia promozione e parla a caldo del traguardo appena raggiunto. «Tutto è iniziato proprio dallo spareggio di Olmedo in Seconda, l’anno scorso, con millecinquecento tifosi al seguito. Siamo contenti di aver riportato quell’entusiasmo che era un po’ scomparso da una decina d’anni ad Alghero. Ancora non abbiamo metabolizzato», sottolinea Piras, «le parole che descrivono il momento sono sicuramente soddisfazione e orgoglio per ciò che è stato fatto. La rosa era di qualità e le aspettative da parte di tutti erano legittime».

Alghero. La festa è esplosa al termine della gara (5-1 sul Treselighes) e dopo anni di purgatorio. Con due giornate d’anticipo, grazie alla concomitante sconfitta del Valledoria, l’Alghero del presidente Andrea Pinna ha terminato in modo trionfale la lunga cavalcata da primo della classe del girone E della Prima categoria ed è tornato in Promozione.

Numeri da grande

Il percorso è stato quasi netto. Cinquantasei punti frutto di 17 vittorie e 5 pareggi (solo 2 sconfitte), miglior attacco con 66 reti fatte finora a fronte delle 22 subite (seconda miglior difesa): sono i numeri di una stagione perfetta. Il destino ha voluto che il salto di categoria arrivasse proprio nella sfida contro i cugini del Treselighes, la stessa squadra con cui un anno fa l’allora Audax Algherese (che dopo la fusione con l’Asd Alghero è diventata Alghero Calcio) ha giocato lo spareggio per il passaggio in Prima.

Un doppio salto per una società ambiziosa che vuole riconquistare i fasti di un glorioso passato ora da rinverdire. Gianni Piras, 52enne tecnico dei giallorossi, è uno degli artefici della doppia promozione e parla a caldo del traguardo appena raggiunto. «Tutto è iniziato proprio dallo spareggio di Olmedo in Seconda, l’anno scorso, con millecinquecento tifosi al seguito. Siamo contenti di aver riportato quell’entusiasmo che era un po’ scomparso da una decina d’anni ad Alghero. Ancora non abbiamo metabolizzato», sottolinea Piras, «le parole che descrivono il momento sono sicuramente soddisfazione e orgoglio per ciò che è stato fatto. La rosa era di qualità e le aspettative da parte di tutti erano legittime».

Futuro da scrivere

Sul suo futuro però l’ex allenatore del Fertilia preferisce glissare. «Godiamoci il momento dopo una stagione lunga e complicata per tanti aspetti, la società è competente e farà le scelte migliori». La squadra giallorossa approfitterà della sosta per godersi il successo. Alla ripresa, tra due settimane, l’Alghero sarà impegnato in trasferta contro il Valledoria; poi la domenica successiva al Pino Cuccureddu, in occasione della sfida con il Siligo, i giallorossi potranno festeggiare col proprio pubblico la promozione.

