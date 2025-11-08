«Abbiamo ridato voce a oltre 10mila malati» 

Inviato

Marrubiu. Nell’universo oristanese dove si parla di eccellenza per natura incontaminata, cibo e vino, criminalità inesistente e chicchi di quarzo bagnati da un mare cristallino esiste un mondo diverso. Qui l’eccellenza è la ricerca medico-scientifica per aiutare chi è più debole, chi non può comunicare. Ai bordi della area artigianale di Marrubiu esiste un’azienda che costruisce (letteralmente) dispositivi medici ed elettromedicali per la comunicazione. Rivolti a bambini autistici, ai malati di Sla e non solo. «Possiamo dire con certezza di essere gli unici in Italia e tra i pochi, se non gli unici, in Europa a creare interamente il medical device, completamente made in Sardegna, sia per Sla che per l'autismo. E con tutto intendo tutto, software e hardware», sottolineano il Ceo di Dialog, Andrea Basciu, i due ingegneri di ricerca e sviluppo, Maurizio Neletto e Andrea Caoli, e lo sviluppatore Kiryll Perra. Che adesso hanno davanti una nuova sfida: creare un braccio robotico mosso con il pensiero.

Dispositivi

Nell’azienda si producono dispositivi che aiutano i malati di Sla (ma anche pazienti affetti da tetraparesi) a comunicare con il mondo. Ma la prima produzione, che continua a essere la principale, è nata per i bambini autistici: i comunicatori dinamici tattili. «Correva il 2010 e in tre abbiamo avuto un'idea e creato un prodotto rivolto agli autistici presentato poi alla Expo sanità, la fiera per eccellenza del settore. Il nostro era lo stand più visitato e lì le grandi aziende hanno iniziato ad osservarci, tra cui la Sapio Life che ci ha proposto un contratto di distribuzione. Da quel momento non ci siamo più fermati; oggi la stessa Sapio Life detiene la maggioranza delle quote della società». La Dialog ha una media di produzione annuale di 1.200 dispositivi per autistici, «diciamo che oltre diecimila sono cresciuti con i nostri device». A questi vanno aggiunti i 150 all’anno per i malati di Sla.

L’allarme

C’è un aspetto, allarmante, che evidenzia lo stesso Basciu. «L’incidenza dell’autismo sta diventando spaventosa. L’ultimo studio svolto in Italia, otto anni fa, dava un bimbo malato ogni 67. Le proiezioni attuali che in Italia non hanno ancora trasmesso dicono che in America si sta arrivando a 1 su 30».

Le difficoltà

I problemi non mancano. Due i principali: burocrazia e concorrenza. Con ricadute negative sulle imprese serie e soprattutto sui malati. «Da poco abbiamo immesso tre prodotti nel mercato tedesco e per finire le certificazioni ci abbiamo messo 12 mesi. Bisogna fare un insieme di attività che riguardano analisi, fascicolo tecnico, valutazione clinica per poi certificare il prodotto di classe 1. In Italia tutto questo si traduce in un’autocertificazione dell'amministratore che attesta che i dispositivi sono conformi». Da qui la concorrenza “sleale”, «perché non arrivando i fascicoli tecnici alle Asl tanti “pirati” mettono sul mercato dispositivi che di medical device hanno poco», precisa Basciu.

La sicurezza

La differenza non è marginale, «i dispositivi medicali non danno problemi anche se il paziente ne ha addosso altri o vive grazie a una macchina», conclude Naletto. «Noi analizziamo tutti i rischi, dall’elettrico a quello di caduta, e i risultati fanno parte della certificazione», sostiene Basciu.

Le storie

La Dialog segue tutti i pazienti e vive con loro gioie e dolori. «Siamo consapevoli che riusciamo nel breve periodo di vita dei malati di Sla a farli stare meglio», conclude Basciu. Mentre i bambini autistici «quando compiono 18 anni vengono abbandonati dallo Stato. Noi con il comunicatore abbiamo grandi soddisfazioni. Io conosco un bambino, che oggi non è più tale, che dalle elementari è arrivato a diplomarsi utilizzando un nostro dispositivo», conclude Basciu.

