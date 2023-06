«Abbiamo recitato due preghiere» 

«Finalmente sono stata sentita dalla giudice e ho potuto spiegare cosa è successo nella 3B. E cioè, sono stati recitati il Padre Nostro e l’Ave Maria, visto che i bambini si preparavano a fare la Prima comunione. Poi abbiamo realizzato un braccialetto a forma di rosario poco prima delle vacanze di Natale». Marisa Francescangeli, la maestra di 58 anni originaria di Nuoro sospesa lo scorso marzo per venti giorni dall’Ufficio scolastico provinciale dopo le accuse avanzate da tre mamme, è stata sentita ieri dalla giudice del lavoro Consuelo Mighela: era la prima udienza del procedimento avviato dopo il ricorso per chiedere appunto l’annullamento della sospensione. All’insegnante era stata decurtata anche metà dello stipendio.

L’udienza

Per circa un’ora la maestra ha risposto alle domande della giudice che ha voluto conoscere nei dettagli la vicenda. All’udienza, che si è tenuta in videoconferenza, hanno partecipato i legali della Uil, Domenico Naso e Elisabetta Mameli, che assistono l’insegnante, e l’avvocato Gemini per il Ministero dell’Istruzione e del Merito. «Ho spiegato anche l’episodio dell’olio di Nardo, che ho portato in classe da Medjugorje» va avanti Marisa Francescangeli, «perché i bambini erano curiosi di conoscere la storia. Un olio profumato citato anche in alcuni passi del Vangelo, niente di più». Gli avvocati Naso e Mameli hanno, poi, chiesto l’ammissione dei mezzi di prova, e cioè l’audizione di alcuni testimoni. Istanza sulla quale la giudice si è riservata di decidere.

La storia

La sospensione era arrivata il 27 marzo, dopo la protesta di tre mamme di San Vero Milis che non avevano gradito la recita di alcune preghiere in classe. Nella relazione che il dirigente scolastico Alessandro Cortese inviò all’Usp, si legge che tre mamme durante un colloquio avvenuto a scuola avrebbero raccontato che la maestra, oltre a far recitare in classe alcune preghiere e realizzare un piccolo rosario, avrebbe fatto vedere l’immagine di polmoni rovinati dal fumo affermando che i genitori fumatori non amano i propri figli. Sempre secondo i tre genitori la maestra avrebbe messo una sostanza particolare sulla fronte dei bambini. Fatti che secondo alcune mamme avrebbero causato disagi notevoli ai bambini. Nel ricorso viene sottolineato che sulle accuse avanzate non ci sarebbe alcun tipo di riscontro da parte di docenti. Ora si attende che la giudice si pronunci.

