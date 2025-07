«Abbiamo proseguito il nostro lavoro nel segno di Nino Flore» 

«Quando Nino Flore ipotizzò l’hotel a 4 stelle a Carbonia lo prendemmo per matto. Ma lui ci disse: tra vent’anni mi darete ragione. Forse questa sua caratteristica di avere una visione a vent’anni è quella che più oggi manca: anche un anno fa, poco prima di lasciarci, un giorno ci disse di pensare a dove saremmo arrivati tra vent’anni con il progetto dell’agricoltura. E rideva quando gli ricordavamo che lui tra vent’anni ne avrebbe avuto cento». Lo ricorda così Duilio Tatti che era il rappresentante legale del gruppo Euralcoop quando il 6 luglio 2024 ricevette la notizia della morte di Nino Flore, deus ex machina del gruppo Euralcoop, l’unico che nel Sulcis non ha mai conosciuto crisi e che oggi supera i cento milioni di fatturato, conta circa 400 dipendenti (più l’indotto) e dove nessuno ha mai dovuto contare un solo giorno di ritardo per ricevere lo stipendio.

I bilanci

Tanti pensavano che con la sua morte questo colosso avrebbe tremato, ma un anno dopo chi dubitava ha dovuto ricredersi: «Nino aveva dato radici fortissime al nostro gruppo. – racconta Tatti che oggi ha il compito di fare da collante alle varie anime della società – Credo che sarebbe fiero di noi. Era l’amministratore delegato del gruppo e quando è mancato, non riuscendo da subito a individuare una persona che potesse sostituirlo, i poteri sono rimasti in seno al Cda. Io ero il legale rappresentante, ho mantenuto quella funzione e ho contribuito con gli altri colleghi, ovvero Anna Tiddia per la gestione dei supermercati, Mauro Ibba per quanto riguarda le funzioni amministrative e Roberto Ghessa per la gestione degli hotel, a tenere la direzione di tutta quanta l’impresa, compreso il progetto agricolo Euralsulcis che ora sta decollando in maniera importante».

Lo smarrimento

Nessuno può nascondere il momento di smarrimento vissutoun anno fa per la scomparsa di chi questa organizzazione l’aveva intuita, costruita e traghettata per decenni. Ma a differenza di tanti leader che creano imperi e accentrano tutto sulle loro mani, senza delegare a nessuno poteri e mansioni determinanti, Nino Flore aveva capito da subito che la forza di un gruppo vincente è fatta da ogni singolo componente: «Avevamo perso la nostra quercia ma, grazie a lui, avevamo bene in mente quale fosse il ruolo di ciascuno – continua Tatti – ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era il momento di tenere duro e portare a termine tutte le iniziative pensate e iniziate da lui».

I progetti

Prima di tutto dar corso all’Euralsulcis che viaggiava a velocità ridotta: «Una sterzata decisa che ha portato a una produzione ortofrutticola da vendere ai nostri clienti locali ma soprattutto esportare verso un mercato tutto da conquistare – spiega – Non solo ulivi e mandorle la cui produzione continua in 55 ettari di terra del Sulcis, dunque, ma decine di ettari di altri prodotti, dagli orticoli ai carciofi. Una scelta che si traduce in nuovo fatturato e nuova forza lavoro ovvero circa 30 dipendenti di una società satellite dell’Euralsulcis. E in più sta andando avanti anche il progetto dell’agri-campeggio a San Giovanni Suergiu». Anche sul fronte del turismo si lavora per crescere: «Abbiamo 4 hotel a Carbonia, Sant’Antioco, Carloforte e Sant’Anna Arresi ma non siamo ancora arrivati ai mille posti letto che Nino Flore voleva offrire ai turisti del Sulcis – spiega ancora Tatti – dunque stiamo lavorando per aggiungere una nuova struttura e intanto miglioriamo l’esistente con importanti ristrutturazioni periodiche». Ristrutturazioni che hanno riguardato anche il settore commerciale: «Dopo Carbonia e Portoscuso abbiamo totalmente rinnovato il negozio di Iglesias, un progetto che Nino Flore non ha fatto in tempo e vedere completato, ma sono certa che sarebbe fiero del risultato e dell’apporto che tutti i dipendenti stanno dando – dice Anna Tiddia, nel Cda da quando Flore decise che anche i dipendenti avrebbero dovuto avere voce nel Consiglio di amministrazione – ognuno di noi è stato responsabilizzato e incoraggiato a dare il massimo, e quando Nino è mancato la reazione è stata quella di una famiglia che si rimbocca le maniche, dal più anziano al più giovane dipendente». Tutti con la consapevolezza che la forza di un gruppo rappresenta il futuro di ciascuno: «Flore è stato un leader lungimirante,con capacità manageriali eccelse, – conferma Luca Grussu, dipendente del gruppo oltre che consigliere comunale di Carbonia – perdere il proprio mentore è una batosta, ma l’unico modo per rendere vivo il suo ricordo è lavorare seguendo gli insegnamenti ricevuti».

La fondazione

Quegli insegnamenti vivranno per sempre grazie a una fondazione che nascerà in suo ricordo: «Racconterà ai giovani la storia dell’Euralcoop e del suo fondatore – conclude Duilio Tatti – e con progetti, borse di studio e altre iniziative proverà a scommettere sul futuro del Sulcis. Proprio come avrebbe fatto lui nei prossimi vent’anni».

