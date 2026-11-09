«Abbiamo più paura della tigre che dell’apocalisse» Arpaia e il dilemma del sapiens che non vuol sapere 

Dieci anni fa scrisse “Qualcosa, là fuori”, una storia di migranti ambientali in fuga verso nord da un’Europa devastata dal riscaldamento globale. Era una proiezione romanzesca, ma non romanzata, dei dati scientifici elaborati dai climatologi. La definirono «una distopia». Ora ha scritto per Guanda “Il mondo senza inverno”: i personaggi sono gli stessi, lo scenario invece è peggiorato perché nel frattempo sono diventati ancora più drammatici i dati sulla crisi climatica, che di recente ha bussato con violenza anche in casa di noi europei. Stasera alle 19,45 a Cagliari, nella Sala Castello dell'Hotel Regina Margherita, per il dodicesimo Festival Premio Emilio Lussu Bruno Arpaia presenta con Lorella Costa il suo romanzo. Che in tanti continuano a definire «una distopia».

Quanto è stanco di questa etichetta?

«Moltissimo. Intendiamoci, io dico sempre che sono uno scrittore transgender, nel senso che non mi interessano le etichette di genere che mi appiccicano. D’altra parte il romanzo è sempre stato bastardo, meticcio: Cervantes mise insieme tutti i generi letterari dell’epoca e nacque il romanzo europeo moderno».

E allora qual è il problema?

«Che non faccio il profeta: scrivo di cose che stanno già succedendo, tutte. Io ho solo unito i puntini di realtà che sono sotto i nostri occhi, anche se magari qualcuno non le vuole vedere, o finge di non vederle. Se proprio bisogna dare un’etichetta a quel che ho scritto, la prendo in prestito da Fabio Deotto che parla di “realismo aumentato”, come la realtà aumentata degli occhiali e dei visori, nel senso che prendo quello che c’è e lo tiro un po’, lo sviluppo mettendolo nel futuro. Ma fondamentalmente sono tutte cose che stanno già accadendo: la crisi climatica, il ruolo dell’intelligenza artificiale, le manipolazioni genetiche e i neurochip che potrebbero – e non è un’idea mia, lo dice Yuval Noah Harari – creare una specie di super-razza umana che ci dominerà. O meglio che vi dominerà. Perché io, come dice il mio amico Pérez-Reverte, scendo alla prossima».

La letteratura parla da più di mezzo secolo di disastri ecologici e tecno-oligarchie. La abbiamo liquidata come “fantascienza”.

«Ce lo ricorda da più di cinquant’anni anche la scienza, se è per questo. Il rapporto del Club di Roma del 1972 formula delle previsioni incredibilmente compatibili con i dati che vediamo adesso, dal riscaldamento all’intensificarsi di fenomeni estremi».

Ma non lo abbiamo ascoltato.

«Noi abbiamo una serie di bias, per dirla all’anglosassone, una serie di pregiudizi cognitivi che ci spingono a sottovalutare il pericolo se non è immediato. Siamo evolutivamente predisposti a guardarci dalla tigre dai denti a sciabola che salta fuori dal cespuglio più che da un pericolo molto più grave ma meno immediato, almeno fino a quando non metti insieme i puntini. Dieci anni fa scrissi “Qualcosa, là fuori”: quegli scenari – l’Europa desertificata, con i fiumi e i laghi in secca e il livello del mare che cresce – li avevo presi semplicemente dai report degli scienziati. Per l’esattezza era lo scenario peggiore, quello previsto nel caso non avessimo fatto nulla per contrastare la crisi climatica. E in effetti non abbiamo fatto nulla, l’unica differenza è che nel 2016 i ricercatori quello scenario lo collocavano alla fine del secolo, ma dopo appena quattro o cinque anni lo hanno anticipato moltissimo. È vero, nessuna specie è mai in grado di contemplare la possibilità della propria estinzione, eppure ci converrà riuscirci. Altrimenti continueremo a non fare nulla».

Per responsabilità di chi?

«Vediamo gli interessi in gioco. C’è un gruppo di “Stati fossili”, come li definisce il giornalista ambientale Ferdinando Cotugno, che cercano di sfruttare fino all’ultimo fonti di energia come petrolio e gas, contro un gruppo di “Stati elettrici” comandati dalla Cina, che puntano sulle rinnovabili. Il punto è che le nostre democrazie non funzionano più, sono basate sul consenso immediato e quindi non sono in grado di progettare a lungo termine né di prendere misure che lì per lì possono togliere consenso, mentre la Cina non è una democrazia».

Quindi non ha il problema del consenso.

«Poi ci sono i tecno-oligarchi: i data center sono un problema enorme dal punto di vista ecologico perché consumano una quantità enorme di energia, oltre che di acqua per il raffreddamento. In Lombardia, dove vivo, ne sono previsti una settantina: dove prenderemo l’energia per alimentarli? E infine c’è la nostra incapacità collettiva di vedere quel che accade».

Un fenomeno troppo grosso da concepire?

«Sì, c’è anche questo elemento. La crisi climatica è uno dei tipici “iperoggetti” di cui parla Timothy Morton, talmente grandi nello spazio e nel tempo che la mente umana non riesce a coglierli nella loro interezza».

Meglio il voto del Midterm, così anti-Trump, o del Brasile, dove l’Amazzonia rischiava di tornare in mano ai Bolsonaro?

«Mi sembrano importanti tutti e due, ma non li sopravvaluterei. I risultati vanno consolidati e invece, vista la tendenza allo “swing” che registriamo da tante parti, potremmo vederli capovolti, se le forze che hanno vinto in questi giorni non faranno le cose giuste. Pure in Italia: si può anche riuscire a creare un’alleanza, ma ci vorrebbe un po’ di entusiasmo, di convinzione. In fondo dobbiamo assumerci le nostre responsabilità verso le generazioni che verranno. Ma mi sembra sempre più difficile, nonostante i negazionisti climatici come Trump, Milei e i tecno-oligarchi siano tali solo in pubblico. In realtà sanno benissimo a che cosa stiamo andando incontro. Ma sono convinti che grazie alle loro ricchezze e ai loro privilegi riusciranno a sopravvivere e ad arricchirsi ancora di più».

Raccontare dati scientifici attraverso la narrazione: è la lezione di Pietro Greco?

«Assolutamente sì. Quando era direttore del master in Comunicazione della Scienza della Sissa, la Scuola internazionale superiore di Studi Avanzati, mi disse: tu devi venire a insegnare qua. Ma che c’entro, gli risposi, non sono uno scienziato. E lui: devi insegnare a questi ragazzi a raccontare storie, perché è l’unico modo per comunicare la scienza. E alla fine aveva ragione, noi sapiens leggiamo il mondo raccontandoci storie. Tanti studi dicono che lo stesso argomento raccontato attraverso una storia anziché in un saggio – per quanto ben fatto e con tutti i suoi grafici esplicativi – viene letto due volte più velocemente e viene molto più trattenuto nel tempo. Un conto è dire che il mare salirà di sei metri e si scioglieranno i ghiacci della Groenlandia. Un altro è raccontare, attraverso lo sguardo di un personaggio, il mare che ha sommerso Amburgo».

Con Greco scriveste “La cultura si mangia”. In Italia quanta ne mangiamo e quanta dovremmo mangiarne?

«La cultura creativa – parlo di romanzi, film, musica, teatro – un paio di anni fa rappresentava il 5,2 del Pil italiano: è più dell’industria metalmeccanica. Il problema è che qui alla cultura come volano di crescita non crede nessuno, nonostante l’esempio della Corea del Sud, dove i governanti hanno deciso di investire molto in cultura e hanno visto crescere non solo il Pil, ma l’influenza del loro Paese sul mondo. Mettiamola così: in Italia mangiamo tanta cultura e però, tranne alcune eccezioni, quelli che la producono fanno la fame».

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