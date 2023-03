«Abbiamo piantato un seme di legalità» 

Anche Selargius ha piantato il suo seme di legalità, in nome di Falcone e di tutte le persone uccise dalla mafia. Lo ha fatto ieri in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, con la consegna di una piccola talea di magnolia in ricordo del magistrato Giovanni Falcone e donata dai Carabinieri della biodiversità del Lazio agli studenti dell’Istituto comprensivo 2, protagonisti del progetto nazionale "Un albero per il futuro”: un’iniziativa conclusa ieri mattina nel teatro comunale di Si ‘e Boi, ma che alle spalle ha un importante percorso che ha visto i più piccoli affrontare con le insegnanti tematiche importanti come la legalità, la mafia, la giustizia, la biodiversità.

La finalità

Lo scorso anno infatti, sempre l’Istituto comprensivo 2, aveva aderito all’iniziativa nazionale e coinvolto il plesso di Santu Nigola, le Medie di Paluna, e la scuola di via Leonardo Da Vinci.

«Spero che gli alberi che nasceranno dalle sue talee donate alle scuole di tutta Italia, diventino presidi di legalità per tanti territori, strumento di trasmissione di memoria e impulso per la creazione di una società giusta», il commento del sindaco Gigi Concu. «Ripartiamo dalle parole di Maria Falcone, sorella del magistrato, durante la cerimonia di consegna delle talee nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone, teatro del primo maxi processo a Cosa nostra, sperando che anche nel nostro territorio possano nascere tanti presidi di Iegalità».

