Bruxelles. È un Mancini deluso ma non abbattuto quello che si presenta in conferenza stampa a Bruxelles, dopo la la pesante sconfitta per 4-1 incassata a Bruxelles contro il Belgio, che costa all’Italia la qualificazione ai quarti di Nations League. «Sono serate negative che possono capitare, ma ci servirà. Da partite come queste possiamo imparare. Loro sono stati superiori», ammette il ct nell’incontro di fine partita con i giornalisti. L’analisi è senza sconti: «Abbiamo perso tutti i duelli, eravamo in difficoltà sulle fasce, loro erano fisicamente più avanti, più veloci».

La partita era iniziata bene, spiega Mancini, «però i due gol ci hanno messo un po’ in difficoltà» e poi la squadra ha pagato «fisicamente» la sfida di giovedì con la Francia. «È andato tutto storto, perché loro sono stati bravi: loro giocano bene, fanno i gol ed è giusto che vincano». Ma l’amarezza resta: «Dispiace perché eravamo arrivati qui a giocarci la qualificazione ai quarti», confessa il ct, ricordando che gli azzurri si erano presentati a Bruxelles da primi del girone ma che, «essendo tutti lì», in classifica «potevamo vedere qualsiasi cosa». Del resto, conclude, «sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo». «La sconfitta fa male, brucia: però questo non ci deve far perdere il nostro focus, ovvero che dobbiamo migliorare e ritrovare entusiasmo nel giocare in azzurro - gli fa eco Nicolò Barella -. Noi siamo all’inizio del cammino, con i giovani che stanno portando energia e i vecchi che stanno ritrovando quella smarrita». In fin dei conti, quindi, analizzando l’intero girone di Nations League Mancini non butta via nulla. «Il bilancio credo sia positivo», rivendica, e anche dalle sconfitte, «un po’ fastidiose da digerire», si possono «trarre delle cose positive». «Io penso che noi possiamo crescere sicuramente e che queste partite ci serviranno molto per capire tante cose - aggiunge -. Miglioreremo e potremo giocarcela».

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