«Abbiamo perso il lavoro  e ci siamo reinventate, ora facciamo le hobbiste» 

Rimaste senza lavoro, non più giovanissime, si sono inventate una nuova professione sfruttando l’amore per l’arte e la creatività. Sonia e Desy Cabras hanno rispettivamente 56 e 59 anni e la passione per le piante e il decoupage è diventata un lavoro a tempo pieno da quando sono disoccupate. Così è nato il laboratorio creativo “Traballendi po bivi”.

La sede è a casa della madre, in via Marco Furio Camillo. Durante alcuni eventi pubblici espongono nei giardinetti di via del Redentore. Per Monumenti Aperti hanno esposto a Casa Spiga. Fino a una decina d’anni fa Sonia ha fatto la giardiniera, l’elettricista e altro; Desy era cassiera a Cagliari, poi è stata messa in mobilità. L’età le ha tagliate fuori dal mondo del lavoro, e si sono reinventate. «Abbiamo ereditato la passione da nostra madre che, nonostante lavorasse, creava oggetti con vari materiali usando anche specie arboree», spiega Sonia. «All’inizio, una decina d’anni fa, era più un hobby, ora è un lavoro. Il nostro concetto è che non si butta via niente», rimarca. «Tutto può essere riutilizzato. Dalle cortecce che troviamo a terra, alla plastica, che decoriamo». Dopo la pandemia la vendita è aumentata: «La gente apprezza», dice Desy. Hanno una clientela fissa, ma chi vede la bancarella durante gli eventi, vuole vedere il laboratorio di casa a Monserrato. «Spero che il Comune organizzi mercatini in vari punti della città», dice Sonia. «Si darebbe l'opportunità agli hobbisti di lavorare di più. A Cagliari costa troppo».

