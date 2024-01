«Abbiamo paura, non lasciateci soli» 

«Paura? Certo che abbiamo paura. Il quartiere è tornato in balia di bande che si contendono il piccolo spaccio e di stranieri, molti dei quali magrebini, che si ubriacano e poi litigano tra di loro o molestano i passanti. Anche solo scendere verso via Roma, a notte fonda, non è più sicuro. Ormai non è più la Marina che ci aveva fatto innamorare una dozzina d’anni fa, con localini aperti sino a tardi e una movida giovane e sana che animava le piazze e le strade sino a tardi». Stefania Melis, 35 anni, ha comprato casa nei pressi di piazza Savoia nel 2011: appena arrivata da Oristano si era innamorata del quartiere. Ma da qualche tempo – racconta – si è fatta strada una sensazione di forte insicurezza, sino agli ultimi tre accoltellamenti in due giorni (se si considera anche l’aggressione in piazza Matteotti) che hanno trasformato quel sentimento d’amore in vero e proprio terrore.

La protesta

«La situazione è grave», sospira Sandra Orrù, referente del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”, che ieri mattina, con una cinquantina di residenti, ha dato vita ad un sit-in di protesta in piazza Sant’Eulalia, dopo la recente scia di sangue. «Ormai da diverse settimane c’è una escalation di violenza e diverse aggressioni. Il rione è in stato di abbandono da una decina d’anni e ci sentiamo lasciati soli». Si è passati dalle scazzottate legate spesso all’eccesso di alcolici ai ferimenti di alcuni giovani nordafricani. «Le ripercussioni economiche iniziano a farsi sentire», avverte Pamela Solinas, che vede il problema sotto la doppia veste di residente e imprenditrice nel settore della ristorazione con l’attività nel quartiere, «i clienti non si sentono sicuri. La situazione non era gravissima sino a qualche mese fa, ora sta diventando pesante. Con ferimenti e bande che fanno risse o si accoltellano». Episodi che hanno fatto esplodere la tensione e il senso di insicurezza. «La cosa frustrante è che l’amministrazione e le forze dell’ordine intervengono solo dopo che avvengono questi fatti così gravi», sottolinea Andrea Cardia, «prima queste aggressioni si rischiavano nelle ore notturne, ora anche in serata la situazione è preoccupante».

Militarizzare il rione

Alla manifestazione ha portato la propria solidarietà anche Carlo Macciò, responsabile del comitato dei residenti di Villanova, ma anche l’ex consigliere comunale Claudio Cugusi. «Tre accoltellamenti alla Marina in ventiquattr’ore sono un fatto gravissimo», commenta, «La situazione è incandescente e potrebbe esplodere da un momento all’altro con persone pronte a farsi giustizia autonomamente. Servirebbe una militarizzazione del rione con le forze dell’ordine presenti anche in borghese, arrestare tutti questi piccoli spacciatori e aumentare così la sicurezza». Un appello alle forze dell’ordine è stato lanciato anche da Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna: «L’episodio accaduto questo weekend è l’ennesimo che avviene davanti alle nostre attività: siamo preoccupati per la serenità dei nostri locali, del nostro quartiere e dei nostri dipendenti. Servono più controlli. Poco più di un mese fa, ricorda il referente dei commercianti, due lavoratori di un locale di piazza Yenne sono stati brutalmente aggrediti mentre tornavano a casa».

Arriva la Polizia

Un presidio fisso di forze di polizia in via Napoli, alla Marina, è stato annunciato dal sindaco Paolo Truzzu, dopo la sequenza di violenze di questi giorni. «Sono in continuo contatto con prefetto e questore: li ho ringraziati per aver arrestato immediatamente il responsabile degli atti di violenza di venerdì sera», spiega il primo cittadino, «Nel contempo mi hanno assicurato un presidio fisso delle forze di polizia in via Napoli per poter intervenire celermente e rassicurare i cittadini preoccupati. A prefetto e questore ho chiesto di intensificare le attività di prevenzione alla Marina». Nel frattempo in quartiere ha paura.

