«Abbiamo paura, impariamo a difenderci» 

Due donne sole al primo appuntamento, nonostante il tam tam sui social. È partito così, ieri mattina al Parco Urbano di Capoterra, il corso gratuito di autodifesa femminile promosso da Bruno Uda, 65enne agente del corpo forestale con alle spalle anni di esperienza nelle arti marziali. L'iniziativa, in programma ogni domenica dalle 8:30 alle 9, rappresenta una risposta tangibile ai preoccupanti episodi di molestie e inseguimenti che hanno recentemente coinvolto due giovani ragazze del territorio. Uda, cintura nera di Aikido e istruttore di Yi Quan - una disciplina del Kung-fu - ha spontaneamente deciso di mettere gratuitamente a disposizione della comunità femminile la sua pluriennale esperienza nel campo dell'autodifesa.

Il corso

«Non bastano le marce contro la violenza, servono strumenti concreti» Bruno Uda va dritto al punto mentre spiega le ragioni della sua iniziativa. «Le recenti aggressioni mi hanno convinto che fosse il momento di agire. Il 26 novembre si svolgerà la tradizionale marcia contro la violenza sulle donne, un'iniziativa certamente encomiabile, ma dobbiamo essere realisti: i potenziali aggressori continueranno purtroppo a rappresentare una minaccia. Le donne necessitano di strumenti pratici per potersi difendere autonomamente». L'approccio è pratico e immediato: pochi movimenti essenziali ma di comprovata efficacia. «L’obiettivo è semplice: qualunque donna in grado di reggersi in piedi può trasformarsi da preda a predatore», sottolinea l'istruttore. Per partecipare all'iniziativa è richiesto solo un certificato medico non agonistico.

Le donne

«Ho deciso di aderire all'iniziativa perché, in seguito agli ultimi allarmanti episodi di aggressione, l'ho immediatamente riconosciuta come un'opportunità imprescindibile» racconta Antonella Mennella, 60 anni, professionista nel settore della moda e dello spettacolo. La sua non è una scelta improvvisata: «Nel corso degli anni ho praticato kick boxing, ma ultimamente mi sono sentita meno preparata. Desideravo ritrovare quella sensazione di sicurezza personale. Noi donne sviluppiamo inevitabilmente una sorta di vista periferica, siamo costantemente in stato di allerta, non è questa la condizione in cui dovremmo essere costrette a vivere quotidianamente».

Ancora più toccante la testimonianza di Loredana Pandino, 44 anni, pensionata, che porta con sé il pesante fardello di esperienze traumatiche pregresse: «Ogni volta che esco di casa la paura mi accompagna. Le spiacevoli esperienze che ho dovuto affrontare in passato mi hanno profondamente segnata, e queste tecniche rappresentano per me un passo verso la serenità che cerco».

RIPRODUZIONE RISERVATA