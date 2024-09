«Abbiamo paura degli incendi» 

Due mesi dopo l’incendio che aveva provocato paura e disagi a San Michele, i residenti non possono ancora abbassare la guardia. Il terreno abbandonato da cui si era originato il rogo resta infatti pieno di sterpaglie, erba secca e rifiuti. Basta poco, specie in giornate ventose, perché si rischi il divampare di un altro incendio.

L'episodio risale al 20 luglio: le case tra le vie Marongiu, Mandrolisai e della Sila erano state evacuate per diverse ore. Spinte dal vento, le fiamme avevano circondato le palazzine della zona, minacciando le bombole di un complesso condominiale. Prima di essere domate dall’intervento dei vigili del fuoco, avevano inoltre raggiunto dei veicoli e un’autorimessa.

Già in quell’occasione, abitanti e titolari di attività della zona avevano sottolineato di aver segnalato per anni l’abbandono del terreno, senza che la situazione cambiasse. Oggi in tanti continuano a chiedere un intervento che consenta di mettere in sicurezza l’area. «Quello di luglio non è stato il primo episodio, anche se mai era accaduto qualcosa di tali proporzioni», spiega Paolo Angrisano, residente in via Mandrolisai. «Un terreno in città, vicino alle abitazioni, non può stare in quelle condizioni. È necessario che il Comune imponga ai proprietari di mettere in regola e tenere pulita quella superficie».

Dal giorno dell’incendio e della conseguente evacuazione, il timore che possa ricapitare un fatto del genere è vivo nella zona. «Abbiamo rischiato di perdere la casa, dobbiamo aspettare che accada una strage per intervenire?», lamenta Angrisano. Proprio nelle vicinanze, oltretutto, è in costruzione l’ecocentro di via Abruzzi. «Anche quella sarà un’area a rischio, vista la presenza di rifiuti. A seconda di come tirerà il vento ci sarà pericolo per le case o per l’ecocentro».

Il precedente rogo, inoltre, ha lasciato in condizioni pericolanti tutti gli alberi di fronte alle abitazioni. «Parliamo di alberi alti decine di metri completamente bruciati, che andrebbero abbattuti perché rischiano di cadere con un colpo di vento», continua Angrisano. «Non possiamo pensarci noi residenti, tutta l’area va bonificata e dev’essere il Comune a garantire che venga messa al sicuro».

