«Abbiamo litigato in campagna ma non l’ho violentata»: scarcerato 

«Abbiamo litigato quando eravamo in campagna, vicino alla baracca. È vero, sono andato sul Limbara con lei, ma non l’ho violentata. C’è stato un bisticcio perché avevo lasciato della legna fuori e si era bagnata»: si è difeso così, ieri mattina, l’uomo di 48 anni accusato di avere violentato la compagna e per questa ragione arrestato venerdì scorso dai Carabinieri della Compagnia di Tempio. La persona indagata per violenza sessuale e rapina ha escluso con forza di avere abusato della compagna, dentro un capanno in un bosco del Limbara, e di averla minacciata con un coltello per avere del denaro da lei. I fatti, secondo la Procura di Tempio, sono avvenuti ai primi di febbraio e le vittime sarebbero due, oltre alla compagna dell’uomo sarebbe stata minacciata e legata un’altra donna. Ma ieri davanti alla gip Marcella Pinna, il presunto stupratore ha dichiarato, fornendo dei riscontri, di avere litigato con la compagna che gli aveva intimato di lasciare la sua casa, dove vivevano insieme, negando di avere usato violenza. Le accuse restano in piedi, ma la difesa, l’avvocato Alberto Sechi, ha ottenuto la revoca del carcere e la liberazione dell’uomo, per il quale è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora a Sassari.

