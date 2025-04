Il vice comandante della Direzione marittima di OIbia, il capitano di vascello Paolo Bianca, ieri sera ha coordinato l’ultimo briefing per un bilancio della terza giornata di ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana. L’ufficiale della Guardia Costiera parla lentamente, è stanco e consapevole del dramma che vivono i familiari dei due ragazzi di Olbia: «Li stiamo cercando dappertutto, ovunque. Oggi avevamo decine di persone impegnate, imbarcazioni, droni, sommozzatori e tanti privati che partecipano alle ricerche. Abbiamo operato nella zona di Figarolo, Capo Figari e Cala Spada, in un tratto di mare molto ampio. Ma di questi due ragazzi non abbiamo trovato nessuna traccia. È una situazione complessa, le operazioni di ricerca sono difficili. Abbiamo le ultime tracce dei telefoni dei due fratelli intorno alle 16.20 di sabato, nelle celle del ripetitore di Nodu Pianu, poi più nulla. Il problema è questo impianto copre un’area molto vasta che arriva sino a Tavolara, quindi non possiamo sapere dove era l’imbarcazione in quel momento. Sembra improbabile, però, che la barca possa essere andate oltre con la sciroccata in corso». Le ricerche riprenderanno questa mattina, ieri hanno operato, oltre al personale della Guardia Costiera (sub compresi), i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato e altri operatori specializzati. I Vigili del Fuoco hanno operato anche con droni ed elicottero. Oggi le ricerche si concentreranno nel tratto di mare di Figarolo, parteciperanno anche privati che metteranno a disposizione le loro attrezzature.

