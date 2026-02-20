«Abbiamo le risorse sia per la causa che per la nuova ludoteca» 

«Non abbiamo sottratto niente a nessuno. Le risorse che impiegheremo per la nostra difesa nella causa legale erano in un capitolo di bilancio per i servizi per l'infanzia, destinate all'attivazione della ludoteca – spiega il sindaco Samuele Fenu – Circa 20mila euro che per quel servizio erano in eccesso. Così abbiamo deciso di impiegarle per la nostra difesa». Ecco perché la Giunta ha approvato la variazione di bilancio per recuperare le risorse che serviranno per costituirsi in giudizio dopo il ricorso al Consiglio di Stato da parte dei sette consiglieri che si erano dimessi a settembre. I sette avevano chiesto l'annullamento della delibera di convocazione del Consiglio comunale per la surroga di uno dei dimissionari, nonostante non ci fosse il numero legale.

«Purtroppo siamo costretti a spendere ancora una volta soldi pubblici - spiega Fenu - Tra Consiglio di Stato e Tar abbiamo speso più di 12mila euro, che sarebbero potuti essere utilizzati per il paese. Ma non abboiamo alternative».

Il sindaco sottolinea l'importanza della ludoteca «che a Uras non c'è mai stata. Sarà allestita in un'area della scuola elementare oggi adibita a ripostiglio». Un servizio in più in un paese in cui manca l’asilo nido: «Ci piacerebbe attivarlo, stiamo valutando in base alla richiesta». ( s.p. )

