«Abbiamo lavorato gratis». Lo dice chiaramente Gianfranco Sorgia, fresco ex presidente, dopo le dimissioni del 16 gennaio, della controllata comunale Domuservizi srl, la società nata nel 2006. Il tema dello stipendio “non percepito” da presidente e membri del cda della controllata, è emerso in consiglio comunale al momento di decretare l’importo spettante al nuovo amministratore unico della società, per reperire il quale, tra l’altro, è appena stato pubblicato un bando con scadenza posta al 12 febbraio.

La sindaca

Nella propria relazione la sindaca Isangela Mascia aveva spiegato che «agli atti non risulta alcun compenso percepito negli anni da presidente e cda e che quindi in base a criteri di ragionevolezza ed utilità, ed in funzione del Testo Unico sulle società partecipate, il nuovo onorario sarebbe stato pari al 70 per cento dell’indennità della sindaca, circa 2800 lorde al mese». Una premessa che aveva lasciato increduli i consiglieri di minoranza Anna Maria Di Romano («Strano che non siano mai state accantonate delle somme per gli amministratori, mi asterrò») e l’ex sindaco Massimo Ventura che poi ha comunque votato sì («Non voglio credere che si sia sempre trattato di prestazioni gratuite»).

I bilanci

Eppure i bilanci parlano chiaro. Proprio a quelli fa riferimento Gianfranco Sorgia: «Gli atti sono consultabili da tutti: pur essendo stati deliberati degli emolumenti nel 2007 ho scelto io stesso di non percepirli. Lo ribadisco: abbiamo lavorato gratis per tenere in piedi una situazione lavorativa importante che sforna 24 buste paga. Legittimo che alcuni consiglieri non in possesso degli atti siano increduli, ma basta verificare». Sorgia non fornisce risposte, invece, sui motivi delle dimissioni da presidente giunte a meno di un anno dal pensionamento (rimane in carica come dirigente comunale). Le fornisce la sindaca, che parla anche di «stipendi non percepiti dai quadri della controllata, probabilmente per fare il bene della stessa Domuservizi: Uno dei motivi delle dimissioni è la vicinanza alla pensione ma c’è anche quello di sanare una situazione di cumulo di cariche pubbliche che l’aggiornamento alla legge Madia non consente più».