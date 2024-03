«Abbiamo i soldi per i medici» 

Ortopedia riaprirà, ma bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. La Asl di Nuoro si sta muovendo per mettere insieme un’equipe. Ma non è tutto. I soldi per i nuovi medici ci sono e il debito con Le Molinette non sarebbe un problema. Parola di Paolo Cannas, direttore generale della Asl. Lunghissima la lista dei problemi sulla sua scrivania: da quelli strutturali, come la mancanza di medici al San Francesco, a quella di panni e materiali per i pazienti.

Pazienti migranti

«A Nuoro non abbiamo neanche più Ortopedia - dicono da Svs, viaggi per la salute - le comunità del centro Sardegna sono isole nell’Isola e tanti migranti sanitari vivono questa condizione, anche quando si tratta di essere curati nella propria regione. Le cure disponibili sono connesse a liste di attesa lontane dalla realtà della malattia, che obbligano le persone (chi se lo può permettere) a curarsi altrove». Il direttore Cannas replica: «Arriveranno specializzandi nei vari reparti in crisi. Per riallacciare un reparto come quello di Ortopedia ci vuole tempo, non basta mettere una pezza, bisogna fare un percorso che garantisca una ripartenza stabile. Ho incontrato personalmente tre ortopedici e altri due del personale per cercare di costituire un’equipe». E per Ematologia, a cui mancano risorse anche economiche, Cannas aggiunge: «Due o tre specializzandi si sono aggiunti al personale. Per quanto riguarda il debito con Anatomia patologica dell’ospedale Molinette di Torino (che ammonterebbe a circa 200 mila euro accumulati in 10 anni) il problema non esiste. Stiamo stringendo accordi anche con altre aziende e martedì presenteremo i numeri. Stiamo anche pensando alle sostituzioni dei primari che andranno in pensione, impegnandoci giornalmente con la ricerca. Ieri abbiamo fatto un incontro con gli uffici: abbiamo tantissimi soldi da investire per i nuovi medici. Si tratta di una fetta importante del management».

Presidi

I presidi sanitari che mancano sono una spina nel fianco dei pazienti. «Stiamo aspettando la consegna di panni e traverse da oltre due mesi - afferma Stefano Sio -. Li acquistiamo a spese nostre, poniamo domande e nessuno ci dà risposte sulle tempistiche. I consumi di questi materiali per alcuni sono davvero alti». Il contratto della vecchia ditta, Santex spa, è scaduto a dicembre 2023. La vincitrice della nuova gara ha avuto problemi, creando uno stallo che dura da tempo. La Asl è intervenuta richiamando l’azienda precedente. «La gara è stata fatta a livello regionale - spiega Cannas -. L’entrante ha difficoltà perché l’uscente dava in subappalto i materiali a piccole aziende per il trasporto. Ora la ditta vecchia accampa scuse, quando riceviamo segnalazioni interveniamo con i nostri mezzi».

