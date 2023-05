«Abbiamo cantato  l’Ave Maria in sardo per Papa Francesco» 

La trasferta romana per i piccoli coristi è stata possibile grazie al sostegno dei Comuni di Narcao e Perdaxius e della Fondazione di Sardegna. I ragazzi hanno presentato un repertorio con brani di Bach, Schubert, Allori e una versione di “Deus ti salvet Maria” dedicata proprio al Papa. I bambini sono stati inoltre accompagnati anche da Livia Frau (docente di organo) e Francesca Anedda. «Siamo molto fieri e orgogliosi del lavoro svolto dai ragazzi e del grande impegno manifestato in questi mesi – racconta l’insegnante – spesso si parla di scuola enfatizzandone le difficoltà e gli aspetti negativi che la caratterizzano, ma è importante ricordare che la comunità scolastica è fatta di tante persone che hanno a cuore il destino dei ragazzi e che con responsabilità e dedizione lavorano sodo ogni giorno».

Si sono preparati per due mesi. Hanno curato ogni dettaglio, sotto la guida del professor Davide Gallia, per arrivare preparati alla manifestazione “Maggio musicale a Ripa” che si è svolta il 9 e il 10 maggio nella chiesa di San Francesco a Roma.

Hanno cantato l’Ave Maria in sardo per Papa Bergoglio. Molti di loro non erano mai stati a Roma. Tornano dalla capitale con un ricordo che non dimenticheranno mai. L’emozione è stata davvero grande per i ragazzi del coro dell’istituto comprensivo di Narcao e Perdaxius.

Viaggio a Roma

I protagonisti

«È stato bellissimo, c’erano tanti spettatori e il prof ci ha detto che siamo stati bravi», commenta Elena Desogus. «Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo e abbiamo cantato in un delle chiese più belle di Roma», dicono Francesca Garau, Mirko Piredda e Daniele Pintus. «Rifarei subito questa esperienza», confessa Aida Arceri. «Ero preoccupata – aggiunge Manuele Bachis – non avevo mai cantato davanti a così tante persone». Chiara Murroni, Marisol Pilloni e Gioia Atzeni rimarcano «la forze del gruppo, sempre molto unito». Gabriele Cruccas ricorda anche gli aspetti gastronomici del viaggio («molto buona la carbonara che abbiamo mangiato a Roma»), mentre Gioia Atzeni e Micaela Sedda parlano di «esperienza indimenticabile e emozioni indescrivibili». Per Matteo Mei, Lisa Meloni e Maicol Cani e Tomas Olioni «è stato bellissimo vedere dal vivo Papa Francesco e poter cantare davanti al lui i nostri brani».

Il sindaco

«Siamo felicissimi per questa esperienza – ha commentato il sindaco di Narcao Antonello Cani - Una rappresentanza di ragazzi si è esibita nella Chiesa di San Francesco davanti al nostro Pontefice. È motivo di orgoglio per le nostre comunità. Un’emozione unica per i nostri studenti. Abbiamo omaggiato Papa Francesco con una targa a nome dei ragazzi che frequentano l’istituto comprensivo di Narcao e Perdaxius».

