«Abbiamo bisogno di più illuminazione, controlli e pulizia» 

«Piazza Del carmine è strana, crea una dipendenza affettiva, impossibile resistere». Silvana Pacini è la titolare della storica rivendita di dolciumi che si affaccia sullo spazio che ospita la statua dell'Immacolata Concezione, realizzata, su volere di Carlo Boyl, dallo scultore Luigi Guglielmi nel 1882 e sistemata su un basamento progettato da Giovanni Onnis. «Mio padre ha aperto l’attività circa 70 anni fa e posso dire che di questa piazza ho conosciuto alti e bassi, flussi e riflussi. Riconosco che è un luogo che, nonostante sia centrale, non è mai piaciuto ai cagliaritani». Il ricordo corre agli anni ‘80. «In quel periodo abbiamo vissuto il periodo peggiore, i ragazzi, molti di buona famiglia, morivano come le mosche, uccisi dall’eroina». Qual è la sua ricetta? «La soluzione potrebbero essere i mercatini a tema, ma nell’immediato andrebbero risolti problemi legati alla scarsa illuminazione e ai controlli. Spesso, quando assistevamo a risse tra sbandati o spaccio di droga, è capitato di chiamare le Forze dell’ordine che però non sono intervenute». Altro tema sono i parcheggi. «Non bastano mai, ma occorre anche altro». (a. a.)

