«Abbiamo bisogno di fondi per acquistare un mezzo»  

“Aiutaci ad aiutare”: con questo slogan il Nucleo Operativo Quadrifoglio di Serramanna si rivolge ai cittadini del paese perché partecipino alla raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un mezzo utile allo svolgimento dell’attività di protezione civile.

«Si tratta di un mezzo multifunzione dotato, tra l’altro, di modulo pompa idrovora, torre faro e compressore, che risulterebbe utilissimo in caso di calamità come alluvioni», spiega Maurizio Solinas, consigliere comunale delegato dal sindaco Gabriele Littera ai compiti di protezione civile e presidente del Nucleo Operativo Quadrifoglio, nato nel 2022 con la finalità di operare nel campo della prevenzione e gestione delle emergenze. «Abbiamo elaborato un progetto sul rischio idrogeologico del nostro territorio, e con questo parteciperemo ad un bando regionale per l’acquisto del mezzo multifunzione», prosegue Solinas, militare dell’Esercito Italiano.

Il modulo costa parecchio e, particolare non trascurabile, il Nucleo Operativo Quadrifoglio dovrà provvedere al cofinanziamento l’acquisto al 25 per cento del costo complessivo. «Abbiamo calcolato che possano servire circa 15 mila euro: per questo ci rivolgiamo alla popolazione e partecipi alla raccolta fondi: aiutataci ad aiutare», ripete Solinas, che si ha rivolto istanza anche al Comune di Serramanna per un aiuto economico straordinario.

