«Abbiamo bisogno del medico di base» 

Ieri trecento persone si sono ritrovate in un sit-in, organizzato dai volontari del gruppo “Cittadini Attivi San Gavino” di fronte all’ospedale per chiedere con forza un nuovo medico di base a San Gavino, come sostituto della dottoressa Angela Deiana andata in pensione tre settimane fa. Ad oggi dei 1500 pazienti solo 200 hanno scelto i due medici di base che si trovano a Pabillonis, ma i restanti sono senza assistenza sanitaria e vogliono potersi curare a San Gavino. Lo denuncia con forza Luca Vaccargiu, 54 anni, referente del comitato: «Siamo molto preoccupati per la mancanza del medico di famiglia per i pazienti della dottoressa Angela Deiana. La situazione è critica e ad oggi non c’è alcuna comunicazione rassicurante da parte della Asl del Medio Campidano (fa sapere solo che è in corso una selezione per un nuovo medico) e non c’è neppure per un ambulatorio straordinario di assistenza primaria a San Gavino Monreale».

Disagi ai pazienti

Tanti i pensionati senza medico, come Remo Pilloni, 83 anni: «Sono dovuto andare in auto a Sanluri e a Guspini per avere le ricette: 50 chilometri in auto». Stessa situazione per Tullio Vaccargiu, 88 anni, storico sindacalista: «Siamo senza assistenza sia io che mia moglie di 86 anni. Per un problema di salute da poco sono rimasto in pronto soccorso per 23 ore». Stesso calvario per Gino Marras, 69 anni: «Tutta la nostra famiglia è senza medico e per una ricetta siamo costretti ad andare a Gonnosfanadiga, Furtei, Guspini o a Samassi». La situazione è drammatica anche per il pensionato Pino Ledda, 79 anni: «Per noi anziani è impossibile andare fuori dal paese. vogliamo che ci venga garantito il diritto all’assistenza sanitaria: non siamo cittadini di serie B».

L’assistenza

I disagi sono enormi per gli anziani e soprattutto per i malati allettati o tumorali come evidenzia Mario Garau, volontario dell’associazione ‘Euro 2001: «Ad oggi mancano informazioni precise e anche mia figlia è senza medico. I pensionati non si possono permettere di pagare una persona ogni volta che devono andare dal medico in un altro paese». Per Gianni Palombo bisogna cambiare il sistema: «I medici di base dovrebbero far parte dell’organico della Asl e essere a disposizione in ospedale o negli ambulatori». Intanto l’amministrazione comunale dice di essere al lavoro in cerca di una soluzione: Siamo in dialogo costante – assicura il sindaco Stefano Altea – con la Asl affinché il servizio sanitario sia garantito nel modo più efficace possibile».

