«Abbiamo bisogno dei giovani» 

Per 60 anni ha fatto parte della vita politica e sociale sangavinese, è stato professore di filosofia, giudice di pace e due volte sindaco. E ora Silvio Boi, 89 anni (90 tra qualche mese) ha dato le dimissioni da consigliere comunale a quasi due anni dalla sua elezione sui banchi del consiglio comunale. Una scelta dettata dall’età ma è profondo l’appello che ha lanciato nell’ultima assemblea cittadina per una partecipazione alla vita politica soprattutto da parte delle nuove generazioni.

Impegno e visione

«La mia candidatura nel 2024 non era prevista né prevedibile», ha detto. «Ho accettato in seguito alla richieste del gruppo di cui faccio parte. La mia candidatura in età avanzata ha voluto dare un messaggio di stimolo per i cittadini per impegnarsi nella comunità senza limiti di età. La nostra comunità richiede che nessuno si tiri fuori: la democrazia nasce quando il cittadino si assume la responsabilità del bene comune. San Gavino, come comunità, ha bisogno di tutti i suoi cittadini e dell’energia vitale dei giovani. Credo nei valori della democrazia, della partecipazione e della libertà che non è fare le cose per conto proprio ma trovare il limite. Il metodo di lavoro del gruppo di cui faccio parte si è basato sul confronto delle realtà sociali del territorio e sul costante dialogo dei cittadini».

Il tributo di affetto

Ha parole di elogio la consigliera Silvia Mamusa: «Silvio Boi ha dedicato buona parte della sua vita alla partecipazione politica sia come sindaco che consigliere. Lascia il Consiglio con tanti preziosi insegnamenti». Sulla stessa linea il consigliere Nicola Ennas: «La sua figura è stata determinante per dare la credibilità al gruppo di giovani che si è presentato alle elezioni». Tesse le sue lodi il sindaco Stefano Altea: «Silvio Boi ha avuto il privilegio di amministrare il Comune in due mandati differenti. La comunità di San Gavino è grata per tutto l’impegno che ha dato. Al professore va la gratitudine di tutto il nostro gruppo per l’impegno profuso sin dalla nascita del progetto politico e della lista “Città Futura”, per il contributo costante di idee, esperienza e valori».

La militanza

Ne ricorda l’impegno l’ex consigliere comunale e assessore Antonio Garau: «Silvio Boi tra gli anni ‘70-’80 fu sindaco in due mandati. Poi fu giudice di pace, presidente della Comunità Montana e commissario alla Asl nei primi anni ‘80. Arricchì il Pci locale tesserando un bel gruppo di “cattolici di sinistra”, e fu il pioniere dei futuri servizi di igiene mentale». Infine il ringraziamento di Silvio Boi al Consiglio comunale: «La mia uscita non provoca nessuna diminuzione dell’attività amministrativa. Auguro un buon lavoro a tutto il consiglio comunale nella naturale dialettica diretta sempre alla cura del bene comune».