«Abbiamo avuto paura di morire» 

«Siamo ancora spaventatissimi per quanto accaduto: è stato un attimo, mi trovavo nei sedili posteriori quando ho sentito Corrado urlare: “C’è un’ape”. In un attimo ci siamo schiantati su quel muretto. Samo fortunati a poterlo raccontare dopo tanta paura, l’impatto è stato terribile, abbiamo rischiato la vita». Dal suo letto dell’ospedale Sirai Nicola Olianas, 19enne di Giba racconta l’incubo vissuto a causa di un incidente che mercoledì mattina ha impedito a lui e quattro compagni di sostenere le prove scrite della marturità».

I feriti

Con lui al Sirai ci sono Daniele Cabras e Yuri Urru, anche loro di Giba, che non se la sentono di parlare: «Non potevo uscire dalla vettura per via delle fratture – racconta invece Nicola – devo ringraziare il personale del 118 che mi ha aiutato». A Nicola son state riscontrate diverse fratture: al femore, all’anca e ad una costola. Ha anche la gamba in trazione, «ma le condizioni appaiono in miglioramento – dice – e sono in attesa di un eventuale intervento chirurgico». Gli altri due ragazzi che viaggiavano con i tre studenti di Giba sono di Sant’Anna Arresi e sono ricoverati al Brotzu di Cagliari. Sono Luca Uccheddu e Corrado Manca: quest’ultimo, le cui condizioni sono stabili, guidava la piccola Suzuki Ignis, andata completamente distrutta dopo esser finita sopra un muretto di contenimento a protezione di un ponticello. Luca Uccehddu, che era seduto nel lato passeggero, si trova ancora in gravi condizioni ma stabile e cosciente, dopo l’intervento al fegato a cui è stato sottoposto nell’ospedale cagliaritano dove e arrivato a bordo dell’elisoccorso. Lo hanno estratto dalle lamiere i vigili del fuoco di Carbonia, era il più grave dei cinque: per lui la prognosi è ancora riservata ma non corre pericolo di vita.

Gli esami

Tutti e cinque i ragazzi avrebbero dovuto sostenere la prima prova dell’esame di maturità al tecnico Angioy: quattro di loro frequentano la quinta Info e Daniele Cabras la quinta grafica. La scuola li ha rincuorati subito, come racconta ancora Nicola Olianas: «Abbiamo avuto certezza della possibilità di poter sostenere in via straordinaria nel mese di settembre, mio padre si è già recato a scuola a prendere tutta la documentazione per la richiesta di spostamento dell’esame». Ad accertarsi delle condizioni dei ragazzi ieri anche Andrea Pisanu sindaco di Giba: «Ho contattato le famiglie per accertarmi delle condizioni – ha detto – davvero un sollievo che stiano tutti bene».

