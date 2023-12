«Abbiamo avuto molta paura» 

Un boato scuote la sera della vigilia di Natale in via Pizzetti, a pochi passi da via Is Arenas. Mentre tutti nei dintorni si affannano a preparare il cenone, al primo piano di una palazzina al numero 5 una bombola che alimentava una stufa, esplode.

In casa ci sono due anziani coniugi disabili e il figlio tornato per trascorrere le feste, che riesce a portarli in salvo. Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate subito sul posto evitano danni peggiori impedendo al fuoco di propagarsi anche alle altre abitazioni. Gli inquilini si riversano in strada, i due coniugi vengono trasportati all’ospedale leggermente intossicati mentre il figlio se la cava con qualche ustione non grave. Ad avere la peggio è l’appartamento, quasi distrutto e ora inagibile.

Il racconto

«Stavamo preparando la cena della vigilia», racconta Antonella Mascia 82 anni dalla sua abitazione di fronte, al civico 5, «quando abbiamo sentito questo scoppio e ci siamo molto spaventati ma non immaginavo che fosse esplosa una bombola. Ci siamo affacciati e abbiamo visto che c’erano i vigili del fuoco, le ambulanze, una grande confusione».Marina Stocchino 53 anni invece all’inizio non si è accorta di niente. In quella palazzina facevo le pulizie e quei due signori li conosco bene, ho visto crescere anche i loro figli. Mi sono molto spaventata quando ho sentito le urla disperate di una bambina e di altre persone che chiedevano aiuto, aiuto».

L’intervento

E i vigili del fuoco sono arrivati subito con tre squadre. Hanno fatto evacuare la palazzina e hanno appurato che l’incendio era stato provocato dall’esplosione di una bombola gpl che alimentava una stufa all’interno dell’appartamento. Ada Troncia 74 anni, stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane: «Ho visto persone disperate che urlavano e piangevano. Si è sentito questo scoppio molto forte e io ho pensato subito che fosse una bombola. Mi sono sentita male dallo spavento. Mi dispiace moltissimo perché conosco quelle persone, per fortuna loro non si sono fatti male ma la casa è molto malridotta e inagibile».

Appartamento inagibile

Nell’appartamento almeno per ora, non può entrare nessuno, tanto che i padroni di casa sono dovuti andare altrove e ieri mattina non è stato possibile rintracciarli. Nella palazzina al numero 5, nel giorno di Santo Stefano non c’è quasi nessuno. A rispondere, piccata, è solo una signora in tutta fretta: «Cosa volete che vi dica? Certo che ho sentito lo scoppio, mi sono spaventata perché non sto bene. Sono ancora scossa, ci hanno fatto scendere tutti giù, la casa ha preso fuoco e l’appartamento adesso è inagibile».

