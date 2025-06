«Abbiamo anticipato il piano per farci trovare pronti» 

In campo oltre 9.500 operatori e 1.200 mezzi per proteggere la Sardegna dal fuoco. La campagna antincendi quest’anno è iniziata in anticipo: il primo maggio con i bollettini giornalieri, mentre il piano è in vigore dal 29 gennaio. La conclusione è prevista per il 31 ottobre. «L’approvazione anticipata del piano non è solo un gesto amministrativo, ma una scelta strategica che risponde a un contesto climatico sempre più imprevedibile», dice l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. «Il cambiamento delle condizioni meteorologiche richiede decisioni rapide e strumenti operativi già pronti all’inizio della stagione a rischio». Nel 2024, aprile ha fatto registrare un numero straordinario di eventi incendiari. Questo mutamento – dovuto anche agli effetti dei cambiamenti climatici e al prolungarsi dei periodi siccitosi – ha imposto una rivisitazione del calendario operativo della macchina regionale, nonostante l’assenza, quest’anno, di eventi gravi. «Siamo davanti a scenari sempre più complessi, in cui i tradizionali riferimenti stagionali non bastano più. Rafforzare la nostra capacità di pianificazione significa agire con maggiore tempestività, consapevoli che ogni minuto guadagnato nella prevenzione può fare la differenza», Rispetto al 2024, c’è un incremento sia nel numero degli operatori (circa 400) che nei mezzi. «Questi numeri sono il frutto della volontà chiara di non arretrare di fronte alla sfida climatica», chiosa Laconi, «ma rafforzare ogni anno la nostra capacità di risposta e prevenzione a difesa del territorio, della biodiversità e della sicurezza».

