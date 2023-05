«Abbiamo ancora voglia di lavorare» 

Efisio Trincas, esponente del Partito sardo d’azione, che nel 2006 vietò per la prima volta le sigarette a Is Arutas, spiega il motivo del suo ritorno: «Amministrare è la mia passione. Come anche ascoltare le persone. Voglio ritornare in Comune per avvicinare i cittadini all’amministrazione». Trincas parla della rottura con Abis: «Non ho condiviso fin da subito il suo metodo di lavoro: un paese non si amministra dall’ufficio, con il pc davanti, ma ascoltando i cittadini. Poi avrei da ridire su tanti interventi a mio avviso sbagliati: le fogne di San Giovanni, per esempio, ancora non sono state realizzate perché il progetto originario è stato modificato. Come è stato assurdo votare contro il bilancio della Fondazione di Mont’e Prama: Abis è andato contro lo sviluppo del paese». Trincas dopo dieci da sindaco non accetterà di fare il consigliere: «Vorrei avere l’assessorato all’Urbanistica». E tra le cose che farà se sarà eletto è chiaro: «Adottare il Puc». Trincas è anche componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Mont’e Prama: «Non esiste nessuna incompatibilità. Poi vedremo il da farsi».

Sono i due candidati con più primavere alle spalle in occasione delle elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco. Sechi sostiene l’attuale primo cittadino Andrea Abis. Trincas, anima sardista, nella vita gastroenterologo e dentista, ha deciso di fare cambio di rotta: 5 anni fa sosteneva il gruppo di Abis, più precisamente il nipote Carlo Trincas, attuale assessore. Ora invece è in corsa nella lista guidata dal candidato Gianni Meli.

Potrebbe godersi la pensione, dopo anni di lavoro a contatto con gli studenti. Nando Sechi invece, 71 anni, per una vita insegnante di italiano, storia e geografia alle scuole superiori e medie, attualmente consigliere di maggioranza, ha ancora voglia di impegnarsi per il paese. Efisio Trincas, 68 anni, a Cabras già sindaco per dieci anni, non ha intenzione di abbandonare la politica. Ecco perché tenta nuovamente di aprire la porta del Comune.

I candidati più anziani

Il ritorno di Trincas

Sechi ci riprova

Nando Sechi da cinque anni aiuta la Giunta. «Non amo fare il pantofolaio ma rendermi utile. Non mi sento vecchio insomma. Ecco perché ho deciso di riprovarci. Spinto anche dal dovere nei confronti della comunità che stimo. Voglio mettere a disposizione il mio bagaglio culturale». Sechi non dimentica il Covid: «È stato un periodo difficile durante il quale però nessuno del nostro gruppo è stato a guardare». Sechi, con delega all’Istruzione e all’Associazionismo ha le idee chiare su cosa vorrebbe fare se eletto: «Bisogna mettere in piedi una struttura capace di ospitare tutte le associazioni di volontariato. In tante non hanno una sede. Ma anche creare un ponte attivo tra il Comune e la scuola: dobbiamo fare conoscere ai ragazzi la storia del territorio e i nostri valori culturale. Mi piacerebbe poi istituire una compagnia teatrale fatta di soli giovani. Sarebbe un modo per toglierli dalla “piazza”. Il nostro centro polivalente può ospitare questo tipo di attività».

